La Subdelegación del Gobierno priorizará el esclarecimiento de los últimos robos en Lalín

La última oleada de robos con fuerza registrados en Lalín preocupa tanto al alcalde, José Crespo, como a la Subdelegación del Gobierno. Así lo avanzó ayer en la localidad la representante del ejecutivo central en la provincia, Maica Larriba, quien aseguró que las fuerzas de seguridad están trabajando desde el primer momento para tratar de esclarecer estos delitos.

Para Larriba, el repunte de asaltos a viviendas o establecimientos inquieta a las fuerzas de seguridad del Estado porque condiciona el bienestar de los ciudadanos. Esta cuestión fue abordada ayer en la junta local de seguridad, que contó con la presencia, entre otros, del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Pontevedra, Simón Venzal; o el capitán responsable del Puesto Principal de Lalín, Antonio Álvarez. La subdelegada incidió en que este tipo de delitos no solo afectan a bienes materiales sino también a las personas porque en casos son víctimas de violencia. "Es un asunto de investigación prioritario por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Judicial de la Guardia Civil, que es la encargada de la investigación, está desde el primer momento en un proceso profundo de indagación", aseguró, aunque por cuestiones evidentes no quiso desvelar detalles para no poner en riesgo la labor de los agentes.

"El alcalde tiene el compromiso de la subdelegación y de la Comandancia de la Guardia Civil de que este asunto es una prioridad y esperamos tener resultados", declaró, al tiempo que hizo un llamamiento a los ciudadanos a la tranquilidad. Dada la preocupación que existe por la última oleada de asaltos y robos con fuerza en Lalín y su comarca, Larriba anunció que elevará esta cuestión a la junta provincial de seguridad que tendrá lugar mañana en Pontevedra, "para ver qué medidas a mayores se pueden tomar y evitar que este tipo de delitos se repitan. Ahora toca indagar si los últimos acontecimientos deben imputarse a un tipo de delincuencia de proximidad, si estamos ante una realidad ajena o si los ladrones cuentan con apoyos dentro del territorio. "Insisto, todo lo que implique violencia contra las personas es una prioridad absoluta". Cabe recordar que en los últimos meses, al margen de asaltos a casas o comercios, hubo varios casos en los que los ladrones intimidaron a sus víctimas.

Con todo, Maica Larriba insistió en que los números acerca de la criminalidad en Lalín están por debajo de la media provincial y estatal, al tiempo que puso de manifiesto el "altísimo nivel de esclarecimiento" de estos delitos por parte de las fuerzas de seguridad competentes en esta zona. En presencia de Crespo, recalcó: "Lalín es una villa muy segura", e insistió en apelar a la tranquilidad de sus ciudadanos. Estas ratios de seguridad analizan de manera periódica los índices de delincuencia por cada millar de habitantes en un territorio concreto.