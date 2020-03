Lalín repite como punto de corte de 'Los Cien del Camino' con una participación de 209 corredores

Un instante de la presentación de Los 100 del Camino y la carrera As Primeiras, que se corren este sábado en Lalín. // Bernabé/Javier Lalín

Lalín volverá a ser este fin de semana punto de corte en la quinta edición de Los Cien del Camino, el ultramaratón que une O Carballiño con Santiago. La cita fue presentada ayer en el Concello con la presencia de los ediles Avelino Souto y Begoña Blanco en compañía de, entre otros, Emiliano García, de A Casa do Gato, Renato Fernández, del GTR Galaico Trail Run, y Fernando Guerra, del Club Atletismo do Carballiño. Fernández indicó que "es importante para el pueblo de Lalín que una carrera de esta dimensión y repercusión pase por él porque es una de las carreras de mayor distancia que tiene lugar en Galicia". El corredor del GTR también explicó que "Lalín es uno de los puntos más importantes de la prueba porque en realidad se hacen aquí tres carreras. Es un punto de paso de la carrera O Carballiño-Santiago, con avituallamiento para todos los corredores, siendo la meta del tramo O Carballiño-Lalín y el punto de salida de la carrera que va de Lalín a Santiago". El tramo dezano "se intentó que el recorrido fuera lo más hermoso posible haciendo partícipes al mayor número de aldeas de nuestra villa. De hecho, para los pocos kilómetros que pasan por Deza lo hará por lugares como A Xesta, Catasós, Moneixas, Trascastro, O Montserrat, Donramiro, cruzando la Avenida Xosé Cuíña hasta el Kilómetro 0 y recorriendo todo el Paseo do Pontiñas. Se pretende destacar la importancia deportiva y cultura de toda la zona", concluyó Renato Fernández.

Por su parte, Fernando Guerra hizo hincapié en que se trata de "la segunda edición que pasa por Lalín. Esperamos seguir creciendo porque hasta ahora hay 209 inscritos. Cada año aumenta la participación un 30-40 por ciento y este año subió a un 60 por ciento con respecto a años anteriores. Además, este año participan corredores procedentes de cinco países distintos". Los miembros de la organización agradecieron el apoyo municipal para poder realizar el evento.

Avituallamiento

Asimismo, el Concello de Silleda emitió ayer un comunicado que también volverá a colaborar en esta edición de Los Cien del Camino porque "desde la organización se pidió apoyo logístico". Con tal motivo, se pondrá a disposición de los participantes el polideportivo de A Bandeira para realizar el avituallamiento de los participantes en esta ultramaratón. "Un año más colaboraremos con esta prueba que unifica carácter deportivo y turístico, fomentando la cultura del deporte y poniendo en valor rutas y parajes emblemáticos de nuestra villas", indicó la concejala Mónica González.