Un kilómetro para visibilizar el logro colectivo de las mujeres

La edil Begoña Blanco fue la encargada de presentar la tercera edición de la carrera femenina "As Primeiras" que también se celebra este sábado en Lalín. Las participantes partirán a las 11.30 horas de la Praza da Igrexa para hacer un "recorrido simbólico" de un kilómetro de longitud pasando por las calles Joaquín Loriga, Molinera, Ramón Aller, Matemático Rodríguez, Fonte dos Cabalos, Principal y de nuevo a la Praza da Igrexa. Blanco recordó que cualquiera se puede anotar para participar en este evento que "en este caso serán niñas y mujeres de todas las edades que pueden hacer el kilómetro caminando o corriendo". El plazo de inscripción estará abierto hasta mañana día 12 en el correo igualdade@lalin.gal o llamando al departamento a través de la centralita del Ayuntamiento. Se ruega a las participantes que lleven una camiseta de color blanco con un dorsal con el número 1 para "conmemorar que todas somos las primeras porque de lo que se trata con este evento es visibilizar lo que es el logro colectivo y no el éxito individual de las mujeres, y hacerlo en un espacio público". La concejala insistió en que la cita pretende reflejar que "esto sea una victoria de todas y no una victoria de una sola mujer". El evento está enmarcado dentro de las actividades del 8 de marzo y para Blanco será más vistosa que en anteriores ocasiones por coincidir con el montaje de Los 100 del Camino.