García Porrral presenta o seu libro "A matanza do porco. Cultura e tradición"

A Casa das Letras da Estrada acollerá mañá xoves, ás 20.00 horas, o acto de presentación do libro A matanza do porco. Cultura e tradición, publicado por Edicións Fervenza, e da autoría de Xoán Carlos García Porral. No acto, o autor estará acompañado pola profesora Mónica Mato, o normalizador lingüístico do Concello da Estrada, Xosé Lueiro; e polo alcalde estradense, José López.

Esta nova publicación de García Porral érguese como o primeiro libro en recoller a tradición cultural que se agocha no proceso da "matanza do porco" e que, segundo a área xeográfica, presenta certas peculiaridades dignas de estudo e observación. Deste xeito, recóllese a oralidade dunha tradición tan ancestral como é a matanza do porco por distintos puntos de Galicia, concretamente obtendo información oral nos concellos de Campo Lameiro, Castroverde, Chantada, O Corgo, Dozón, A Estrada, A Fonsagrada, Lalín, Mondariz, Oroso, Pedrafita do Cebreiro, Ribadeo, O Riós, Rodeiro, Salvaterra de Miño, Santiago de Compostela, Sanxenxo, O Saviñao, Silleda, Trabada, Vedra, Vilar de Santos e Xinzo de Limia.