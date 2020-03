Azos agradece el apoyo a su primera marcha por el 8-M

Azos Feministas, el colectivo que organizó la primera marcha feminista en Lalín para celebrar el Día Internacional de la Mujer, afirma que "estamos pletóricas por ese cerca de medio millar de personas que dejaron de lado los miedos para manifestarse y apoyar la lucha feminista, que este año pedía la visibilización de las tareas de cuidados que siguen relegados en las mujeres". Azos agradece la presencia de mujeres y hombres que salieron a la calle el domingo para luchar por una igualdad real, así como la de "todos los colectivos que se unieron" a la iniciativa, en la que la organización estuvo trabajando durante un mes. La manifestación incluyó una batucada, par ala que contó con las enseñanzas de Ángela Llinares, una alumna del Conservatorio de Lalín.

Frente a la satisfacción por el respaldo de los vecinos y vecinas, Azos no puede evitar su "tristeza por la actuación de la institución local". El gobierno lalinense siguió adelante con la programación del Motococido, en idéntico horario y lugar que Azos, pese a que este colectivo disponía del permiso de la Subdelegación del Gobierno. Así que ambos colectivos decidieron coordinarse para no solaparse en sus actos y garantizar la seguridad de todos. Aún así, hubo que variar la marcha de la manifestación y no transitar por Calvo Garra hacia Principal hasta la Praza da Igrexa, puesto que "a pesar de que el trayecto llevaba más de un mes anunciado, la Policía Local no tenía las calles cortadas". Azos disponía de hora y media para la manifestación y, "antes de que acabase el permiso, ya nos obligaron a retirarlos de la calle, una vía que estuvo cortada todo el in de se mana, solo con paso para las motos". El colectivo feminista se suma a las críticas del PSOE y Compromiso por la ausencia de la edil de Igualdade, Begoña Blanco, y se queja de que ningún concejal del gobierno diese relevancia a esta manifestación.