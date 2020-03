El Supremo pone punto y final al periplo judicial de la alameda de A Estrada

Capítulo final para el periplo judicial por la ampliación de la alameda municipal de A Estrada. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre e último recurso que quedaba pendiente después del trámite expropiatario realizado por el Concello para poder expandir los jardines municipales hasta la Rúa Castelao. El alto tribunal resolvió no admitir a trámite el recurso de casación presentado por una familia afectada por la expropiación, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) no respaldase su petición de incrementar lo pagado por el Concello por su propiedad.

Un total de cuatro propietarios concentraban los terrenos expropiados en su día para poder llevar a cabo la ampliación de los jardines municipales de A Estrada.El Concello fijó la expropiación de esta superficie en 1,7 millones de euros, valoración que fue validada por el justiprecio. Tres de ellos decidieron llevar su caso a los tribunales al entender que no habían recibido una cantidad justa. Las dos primeras sentencias salieron en contra del Concello de A Estrada, que se vio abocado a pagar 240.000 euros más por dos zonas situadas hacia la rúa Iryda. Estas cantidades fueron ya satisfechas con cargo a remanentes de 2019, según concretó ayer el alcalde estradense, José López Campos. La demanda más abultada era la de la familia que poseía 3.218 de los 4.671 metros cuadrados ocupados y que recibió 1,2 millones de euros. En su reclamación, sin embargo, estos herederos pedían 5,6 millones de euros. En octubre del año pasado trascendió una sentencia favorable al Concello, que no tuvo que pagar ni un euro más por los terrenos en cuestión, algo que ahora avala el Supremo al no admitir a trámite su recurso de casación. Según se explicó,"no pudieron acreditar ninguno de los intereses casacionales".

Contra la resolución del Supremo no cabe recurso. Completada la tramitación, el coste de la expropiación de los terrenos para ampliar la alameda de A Estrada se situaría en los 2 millones de euros.