El candidato del PSOE a presidir la Xunta anuncia un plan integral de apoyo al sector agropecuario

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, anunció esta mañana en su visita a una explotación ganadera de A Estrada su intención de impulsar un plan integral de apoyo al sector agropecuario, potenciar el Banco de Terras y adoptar medidas orientadas a mejorar los precios de la leche en origen. Asimismo, reclamó un "severo castigo" a la gestión del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien culpa de haber perdido "55 millones de fondos europeos" por no haber tenido "capacidad para gestionarlos". Asegura que los "tuvo que devolver" a la Unión Europea.

Fueron los ejes centrales de la intervención pública que realizó al visitar la explotación ganadera A Peniña, en la parroquia estradense de Cora. A esta la presentó como "ejemplo de la capacidad" de los gallegos "del rural para impulsar explotaciones sin el apoyo ni la complicidad de la Xunta".

Acompañado por otros integrantes de la candidatura socialista para el 5 de abril como el exalcalde estradense José Antonio Dono o la exregidora silledense Paula Fernández Pena, Caballero desgranó las medidas de su plan de apoyo integral al sector primario para los próximos cuatro años. Priorizó la citada mejora del Banco de Terras, un plan de explotación de actividades agrícolas y ganaderas que impulse el relevo generacional y la incorporación de los jóvenes al medio rural además de apostar con nitidez por la I+D+i, a la par que se apuesta por implementar "instrumentos de supervisión que garanticen que el precio de la leche cubre los costes de producción" en origen y frenen la pérdida de valor que se produce en la cadena de distribución. "No podemos asumir que la leche se venda por debajo del precio de coste, que los supermercados la utilicen como reclamo vendiendo por debajo del coste, perdiendo dinero que luego compensan con las ganancias que les da la venta de otros productos. Tenemos que tener todos los instrumentos de supervisión para que el precio de la leche cubra todos los costes de producción y que en la cadena de distribución no se pierda ese precio", subrayó, señalando acto seguido que, en la actualidad, el precio de la leche en Galicia está "muy por debajo" del que se paga en el resto de España, en zonas como Asturias.

A propósito del Banco de Terras, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta abogó por convertirlo en un instrumento que esté al servicio de los agricultores y ganaderos. Cree que debe "movilizar tierras e instrumentos jurídicos para la tierra esté a disposición de quien la necesita para trabajarla. Entiende que, además, es algo que "todo el mundo asume" para "cuidar el medio rural y el territorio del país".

Por lo que respecta al plan de explotación de actividades agrícolas y ganaderas para las explotaciones que no tienen garantizado el relevo generacional, pretende habilitar un plan de ayudas que facilite que "otros ciudadanos puedan cogerla y darle relevo a esas explotaciones".

Igualmente, propugna apostar por la innovación y la innovación para crear nuevos productos desde centros de investigación como el de Mabegondo, que hoy ve olvidado por la "dejadez de Feijóo". Señala que es un centro "de referencia" en el que "la mitad de las plazas están sin cubrir". "No hay nuevos investigadores, que tienen que investigar nuevas fórmulas, nuevos productos para el futuro del país", asegura.

Por último, se mostró decidido a "aprobar un plan para la incorporación de jóvenes" y de "mujeres" al sector primario en el rural de Galicia. En él espera encardinar más de 40 medidas que reflejan el "compromiso" del PSOE con el rural de Galicia.