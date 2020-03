"El Fogar de Breogán lo levantamos una vez y lo haremos otra, y más con nuestra clientela"

El incendio originado en la madrugada del domingo en la casa rural Fogar de Breogán, en Santiso (Lalín) dejó consternada a mucha gente de distintos lugares. Su propietario, Carlos Cuñarro, no deja de recibir muestras de apoyo. Él todavía desconoce a cuanto pueden ascender los daños, porque las instalaciones están precintadas y no se puede acceder a ellas. Es optimista y confía en poder reiniciar la actividad cuanto antes. El local cumplirá 15 años el 21 de abril.

"Vemos que la gente se está volcando, mostrándonos todo su apoyo, está preocupada y nos da ánimos, confiando en que vamos abrir otra vez, que obviamente lo vamos hacer. Nos llega apoyo de gente de todos los lados, como alguna que viene a pasar las vacaciones a Lalín que siempre nos visita y es lo que tienen las redes sociales, que nos mandan, incluso, de otros países", apunta Cuñarro. "Pero a día de hoy evidentemente no podemos estipular fechas, ni decir nada en concreto, porque en este momento está todo precintado y ni siquiera, podemos entrar en el local hasta que venga la Policía Científica, que suponemos que vendrá mañana para saber cómo se originó el incendio", añadió ayer.

Cuñarro prefiere ser cauto y ver como transcurren los hechos. "No nos queremos aventurar, porque somos una empresa seria y no queremos decir una cosa y que después, sea otra, pero lo cierto es que todo son buenas intenciones", aclara.

Al preguntarle ayer cómo se encontraba tras este infortunio manifestó rotundamente: "Yo soy autónomo y ya se sabe que estamos hechos de otra pasta y ya se levantó una vez y se hará otra, y más ahora con toda la clientela que tenemos. No era como al principio, que era una aventura que no sabíamos si funcionaría o no. Por lo tanto, es fácil resurgir de esto más que al principio. Yo soy muy optimista y siempre veo el lado positivo", confiesa. También se recupera de los cortes en una pierna causados al romper una ventana. "Los cortes van bien, hicieron un trabajo exquisito en el ambulatorio", reconoce.

El propietario constata que efectivamente cuentan con seguro, lo que siempre es un alivio ante este tipo de situaciones. "En un local de estas magnitudes como este no hay autorización posible sin un seguro y obviamente porque una cosa va ligada a otra", puntualiza.

De momento, no puede detallar a cuanto ascienden los daños. "Como está precintado ni siquiera pudieron acceder los peritos y por ello, no se pudo hacer por ahora un balance, solo tuvieron opción de volver a entrar los bomberos para que el fuego no volviese a reiniciarse, pero al llover tanto de noche ya terminó de extinguirse al completo".

Lo que sí tiene claro es que el Fogar de Breogán volverá a resurgir entre las llamas, pero no sabe cómo será. "A día de hoy no tenemos nada planificado, ya que estamos con otros asuntos, como el tema del seguro, pero sí tenemos la voluntad de volver a reformarlo para poder abrirlo, pero no sabemos cómo lo haremos, si va a conservar la estructura original. Tenemos las pallozas de piedra que son las que permanecen intactas, aunque sufrieron los daños del humo, y suponemos que se van conservar y a partir de ahí, miraremos".

No descarta dar comidas en otro espacio. "No sabemos lo que vamos hacer, quizás podamos utilizar un local que tenemos junto a la piscina, pero no me gusta decir algo que después no sea así", afirma cauto.