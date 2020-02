Un boleto del Súper Once vendido en A Estrada resulta agraciado con 50.000 euros

Un boleto del Súper Once de la ONCE vendido en A Estrada ha resultado agraciado con 50.000 euros de premio al contabilizar 10 de 11 aciertos. Resultó premiado en uno de los tres sorteos del Súper Once celebrados ayer, miércoles. Lo vendió Manuel Barros Vicente, el vendedor que se ocupa del quiosco de A Farola. Según explicó, desconoce quién es el afortunado propietario del boleto premiado. Solo desea que haga buen uso del premio y que lo disfrute.

Para él es un anticipo de su conmemoración de los 7 años como vendedor de la ONCE en A Estrada, que cumplirá el próximo miércoles, 4 de marzo, y el "colofón" a su vida profesional. Es la mitad de los 14 años que lleva en la ONCE. Con ella ejerció de intermediario de la suerte en varias ocasiones.

Aunque también trabajó en Pontevedra, sus recuerdos más gratos guardan relación con Silleda. Allí, repartió 600.000 euros en dos meses: 180.000 euros a los dueños de seis cupones del 63.977 Cuponazo que resultaron agraciados con 30.000 euros cada uno el 9 de noviembre de 2012, 350.000 euros a los dueños de diez cupones con el número 79.735 el 12 de diciembre de ese mismo año y 180.000 euros a los propietarios de 40 cupones del número 50.369 que resultaron agraciados con el Cuponazo de la ONCE el 28 de diciembre de 2012.