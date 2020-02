Lalín pierde a la 'matriarca' de su fotografía

Ofelia Calviño Fernández falleció ayer en Santiago de Compostela a los 91 años de edad después de una vida dedicada a sus tres grandes pasiones: la familia, la fotografía y la enseñanza. La matriarca del clan Bernabé, el que hizo de su sobrenombre un sello de calidad propio dentro de la fotografía dentro y fuera de la comarca dezana, se casó con apenas 17 años con Bernardino Seijas, iniciando ambos su proyecto de vida al frente de un establecimiento hostelero en la capital dezana.

Madre de siete hijos (Celso, Antonio, María Nieves, Manuel, Ana, Bernardino y Carlos), con 17 nietos y nueve bisnietos -entre todos ellos, dos ediles del Concello de Lalín: su hijo mayor, más conocido como Pacholo, que lo fue hace años, y su nieto Nardo, que ejerce en el gobierno actual-, desde muy joven mostró una clara vocación educadora, llegando a ejercer como maestra sin título en Donramiro después de que su profesora la animara a hacerlo. "Me gustaba mucho darle clases a los niños. Incluso a los que venían solos también intentábamos no cobrarles porque en aquella época no había dinero, y la gente hacía grandes esfuerzos para mandar a sus hijos a estudiar", declaró a FARO DE VIGO en noviembre de 2017.

Sin embargo, la matriarca de los Bernabé será siempre recordada sujetando entre sus manos una cámara fotográfica. Siendo cierto que todo el mundo en Deza ha posado alguna vez para los Bernabé, tampoco lo es menos que muchos de ellos lo hicieron ante el objetivo de Ofelia Calviño Fernández. En particular, los que decidieron pasar por el altar e inmortalizar su enlace matrimonial, auténtica especialidad de la malograda fotógrafa natural de San Miguel de Riobó (Rodeiro). En aquella entrevista concedida al decano de la prensa nacional, Calviño reconocía que se "dedicaba a las bodas, lo que pasa es que además siempre me gustaron los niños, así que rara era la vez que nos les hacía muchas fotos a los que iban a la ceremonia porque eran mi debilidad". Era tanta su dedicación que todavía se le podía ver haciendo fotos en algunas bodas con más de 80 años porque, como ella misma decía, "no me perdía una".

Los restos mortales de Ofelia Calviño Fernández se velan desde ayer en la Funeraria Jesús Taboada e Hijos de Lalín (Avenida Buenos Aires, 26). Los actos de conducción del cadáver y posterior funeral tendrán lugar hoy a las 16.45 horas hasta la iglesia parroquial de Nosa Señora das Dores. Su posterior inhumación se llevará a cabo después en el panteón familiar del cementerio antiguo de Lalín.

"En una ocasión una mujer me preguntó que cómo hacía para atender a todo. Le contesté que cada uno hace lo que puede", solía decir Ofelia Calviño Fernández cuando recordaba su juventud.