Miles de comensales para "el mejor cocido del mundo"

Que el cocido de Lalín era el mejor del mundo era algo ya incontestable, pero ahora esta tesis puede ser defendida con mayor rotundidad su cabe. La declaración del veterano evento gastronómico como Fiesta de Interés Turístico Internacional refuerza este argumento y también las declaraciones de la pregonera, la periodista Sonsoles Ónega, la primera autoridad que había ayer en la cabecera comarcal dezana. "Podéis sentiros orgullosos, porque ninguna fiesta gastronómica alcanzó nunca tal distinción", proclamó. "Que levante la mano el que conozca un mejor cocido que el de Lalín", afirmó Ónega desde el palco, instantes después de realizar el tradicional recorrido por los puestos de la carpa del Campo da Feira Vello y pasear en medio de las decenas de miles de personas que abarrotaron las calles de la localidad.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el anfitrión; el alcalde, José Crespo, acompañaron a la pregonera en el palco. Ónega defendió su galleguidad, no en vano aludió a sus "ocho apellidos gallegos" y puso el acento en la gente del campo, de los labradores, que, con su labor diaria, consiguen productos de primera calidad como los que aglutina este plato. "A ti, mujer, alma del campo de Galicia. ¡Qué poco se reconoce vuestro trabajo! He aquí mi homenaje", dijo y añadió: "¡Vivamos siempre ebrios, pero ebrios de Lalín". Ónega reivindicó la pausa necesaria para comer el cocido y también un plato de "mayoría absolutístima, pero con la ventaja de que no tiene oposición". No es por meterme en política, pero yo mandaba un cocido al Congreso de los Diputados. De desayuno. Para calentar a los que tienen frío, para saciar a los que tienen hambres y para los que necesitan sosiego", bromeó. Es más, incluso planteó que este menú llegase al espacio televisivo Supervivientes. "Allí donde vaya pregonaré siempre vuestro cocido", dijo entre aplausos del numeroso público concentrado en el Kilómetro 0 para seguir el posterior desfile, en el que el público tuvo que sacar los paraguas durante buena parte de la mañana.

Lalinenses y foráneos celebraron ayer por todo lo alto lo que es algo más que una fiesta gastronómica, sino que representa la exaltación de la imagen de un pueblo orgulloso de acoger a amigos y parientes no solamente durante este fin de semana, también a lo largo de casi un semestre que se sirve cocido en muchos restaurantes del municipio. Los negocios de hostelería volvieron a estar repletos y, pasado el día grande de la fiesta, será, en algunos casos, más fácil de encontrar una reserva. La fama del cocido lalinense es tal que esta villa mediana gallega es incapaz de dar de comer a las decenas de miles de personas que pasan por aquí cada Mes do Cocido y ayer no fue una excepción. En una jornada sin incidencias, un grupo de vecinos de Ferrol que llegó en autobús con la intención de disfrutar de la fiesta y de paso de comer este pantagruélico y a la vez exquisito plato iba a acabar sentándose a la mesa en un restaurante de A Cañiza.