Lalín capitaliza la gastronomía gallega

Solo la meteorología puede importunar lo que hoy será un gran día de fiesta en Lalín, con decenas de miles de vecinos y visitantes disfrutando del día grande de esta LII Feira do Cocido. En principio el tiempo podría ser un aliado y no deslucir al menos los actos matinales, que son los de mayor concentración de público. Pero la fiesta ya comenzó el viernes, con la gala gastronómica, y a primeras horas de la mañana de ayer en las calles de la localidad se respiraba ya el clásico ambiente de la víspera del domingo del Cocido. Los restaurantes estaban a rebosar y hoy será complicado comer sin reserva, porque pese a que hoy se sirve este plato en la práctica totalidad de los negocios de hostelería, Lalín no es capaz de alimentar a los millares de foráneos que cada año acuden a la localidad a comer el mejor cocido del mundo.

En pequeño formato, pero con ingredientes de esta receta elaboraron ayer por la mañana Petiscos do Cocido los cocineros lucenses Álvaro Villasante y Héctor López, dos chefs del Grupo Nove que trabajaron en directo para el público de la mano de Estrella Galicia poco después de la apertura de la carpa del Campo da Feira Vello. En los más de una treintena de puestos, además de todo tipo de despieces y elaborados del cerdo, también había a la venta quesos, pan o postres. A unos 100 metros del recinto ferial, en el primer tramo de la calle Rosalía de Castro, se abría el mercado de oportunidades del comercio local con la presencia de la edil de Comercio, Karen Fernández Lamela, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas. En los 13 puestos, también hoy, se puede comprar textil, calzado o complementos.

En la Praza da Igrexa, a partir de las 17.00 horas, se concentró público para presenciar en directo la emisión del magasín vespertino de la TVG Aquí Galicia. Algunos ya habían acudido anteayer al Arena a presenciar la gala Luar do Cocido, en la que se entregaron los premios de periodismo y los de gastronomía. Como curiosidad, el cantante Bertín Osborne fue nombrado miembro de la Encomenda por el alcalde, José Crespo, con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, como testigo.

En las dependencias de Castrodeza, en el consistorio, se programó un taller infantil con la gastronomía, evidentemente, como protagonista. La música fue el principal reclamo para la tarde-noche de esta víspera. Por un lado, la Banda de Lalín ofreció en el auditorio su Concerto do Cocido. Y en el Kilómetro 0, a partir de las 21.00 horas estaban previstos los espectáculos de Antón Reixa e Os Resentidos y del grupo Nuevo Plan con Miguel Costas. En los locales de hostelería y ocio la fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada.