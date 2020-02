La Feira do Cocido oferta más de una decena de actividades este fin de semana

Lalín recibirá este fin de semana a decenas de miles de visitantes para disfrutar de los actos de la LII Feira do Cocido, que aunque celebra su día grande mañana domingo, la víspera es una jornada en la que tradicionalmente llegan muchos foráneos para empaparse del espíritu festivo y ser partícipes de las diferentes propuestas lúdicas y culturales.

Tras la celebración, anoche, de la gala de la gastronomía en el Lalín Arena, el programa de hoy dará comienzo a partir de las 11.30 horas en el Campo da Feira Vello con la apertura de la Carpa do Cocido, ocupada por cerca de 40 stands de venta de productos de alimentación y artesanía. En colaboración con la firma cervecera Estrella Galicia, el público podrá presenciar las sesiones de cocina en vivo denominada Petiscos do Cocido, en la que tomarán parte los cocineros del Grupo Nove Álvaro Villasante, del restaurante Paprika, y Héctor López del restaurante España, ambos de la capital lucense. A partir de las 16.00 horas en la Praza da Igrexa la televisión autonómica retransmitirá en directo su espacio Aquí Galicia. Una hora después el protagonismo será para los más pequeños de la casa. En las dependencias de Castrodeza, en la casa consistorial, se ofrecerá el taller infantil titulado Masterchef do Cocido.

En una jornada en la que los restaurantes ya estarán repletos, vecinos y visitantes podrán pasar la tarde-noche disfrutando de la música. A las 20.30 horas en el auditorio municipal dará comienzo el concierto de la Banda de Lalín y una hora después en el Kilómetro 0 arrancará un espectáculo pop rock con dos iconos de la movida viguesa como principales atractivos. Antón Reixa y Os Resentidos será la primera banda en subirse al escenario, para dejar sitio después a Miguel Costas, que acompañará a la banda Nuevo Plan. Cabe recordar que también hoy comienza, en la calle Rosalía de Castro, el mercadillo de oportunidades del comercio local, que también mañana tendrá un horario de entre las 11.00 y las 20.00 horas. En el museo municipal podrá visitarse también, de 11.00 a 14.00 horas, la exposición pictórica de Maruja Mallo y Luis Seoane.

Ya mañana, día grande de la feria, los actos darán comienzo a las 10.30 horas en la casa consistorial con el capítulo de la Encomenda do Cocido, donde serán nombrados siete nuevos miembros. Al mediodía tendrá lugar la apertura de la feria y la posterior visita a la carpa del Campo da Feira Vello. El pregón, a cargo de la periodista Sonsoles Ónega será a las 12.45 horas en la calle Principal y a continuación tendrá lugar el ya tradicional desfile de carrozas (un total de 7) junto a las nueve comparsas y agrupaciones, que este año incorpora representación de cinco carnavales tradicionales gallegos: el Fulión de Mormentelos de Vilariño de Conso -los personajes principales son los boteiros o mázcaras y llevan un cinturón de chocas [junto con los Folións de Viana y Manzaneda son de los más antiguos] los Felos de Maceda -llevan máscaras talladas en madera y su atuendo es muy vistoso con chaqueta con galones dorados-; los Villaróns de Riós -tienen trajes y máscara peculiares y muy vistosos- ;el Entroido de Samede, en Paderne -sus personajes, máscaras o bonitos llevan espectaculares sombreros de plumas y cintas de colores- y el Entroido de Cobres de Vilanova -compuesto de madamas y galáns con sus bailes tradicionales acompañados por un grupo de gaiteros-. En el desfile participarán las comparsas: Banda de Gaitas Os Dezas de Moneixas, Asociación Cultural Carballo da Manteiga, Os da Caña de Marín, Cor Café de Pontevedra, Os Canecos de Poio, Amoriños de Bora, Asociación. Sociocultural +Qdanza, Os Miúdos de Arcade y Clube Kung Tai de Lalín. Las carrozas, que competirán por los premios a las mejores propuestas, son: Cooperativa gandeira de Botos, Carroza de Sello, Cabaleiros de Lalín, Cooperativa Aprodeza, Cooperativa Valle del Deza de Goiás, Cooperativa de Castro de Cabras y la Carroza do Grupo de Baile A Carballeira de Cercio.

También durante la jornada dominical habrá un trailer de la Axencia Turismo de Galicia, dependiente de la Consellería de Cultura, con información promocional de las distintas fiestas de interés turístico gallegas y de los atractivos turísticos de Galicia. Estará en la calle Matemático Rodríguez, a la altura de la estatua de Loriga, que estará cortada al tráfico en esa jornada. A partir de las 17.00 horas la música de las charangas amenizará las calles con las formaciones KM 0 y Leña Verde, mientras que desde las 18.00 le tocará el turno a Ardores. Como colofón de una intensa jornada gastronómica y festiva, a las 20.30 horas en la Praza da Igrexa dará comienzo el espectáculo de la orquesta Cinema.

El sábado dará comienzo el VI Torneo de Tenis do Cocido de Lalín que, organizado por el club Breaking Tenis y con la colaboración del Concello, se celebrará los sábados hasta el 8 de marzo en el pabellón municipal.