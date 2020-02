A Estrada saborea el miedo

Una experiencia de terror inmersivo y los acertijos a contrarreloj de un Escape Room, convertido en un cementerio que bien podría estar sacado de una peli de Tim Burton, sirvieron para poner el broche a una nueva edición del festival de cine de terror Panic. A Estrada lleva siete años saboreando el miedo, combinándolo en esta ocasión con el gusto de la adrenalina. Debieron sentirlo quienes en la noche del viernes se adentraron en el bosque de la Ruta dos Muíños de Sabucedo para seguir el juego de rol A Dona do Aserradoiro. Hubo final feliz. Dulce, pero para no dormir.

Se subieron a un autobús sin saber cuál era su destino. Aceptaron el desafío. Tres eran los requisitos: valentía, ser mayor de edad y tener un corazón fuerte. Un total de 35 personas se sumaron en la noche del viernes a una experiencia de terror inmersivo, un juego de rol que el festival Panic estrenó en la presente edición, con total acierto. A Dona do Aserradoiro fue toda una sorpresa, una experiencia para sentir cómo maridan el sabor del miedo y la adrenalina.

Los participantes se dieron cita en la Praza da Constitución, a las 20.30 horas, como estaba previsto. Se subieron al autobús que, sin saber hacia dónde los conducía, tomó la carretera que une A Estrada con Forcarei. A la altura de Codeseda el autocar se detuvo y un personaje vestido de peregrino pidió ayuda a los viajeros para buscar un anillo mágico que había perdido. El autobús continuó su camino, llegando a la parroquia estradense de Sabucedo. Al descender, los participantes tomaron rumbo a la ruta de los Muíños de Vesacarballa.

Guiados por el extraño peregrino, los asistentes, divididos en dos grupos, tuvieron que completar un recorrido de unos 40 minutos. Se sumergieron en la oscuridad del bosque, solo iluminado por la luz de unas antorchas y pebeteros con fuego. Les tocó enfrentarse al miedo, encarando en espeluznantes criaturas que se fueron cruzando en el camino, caracterizadas de orcos, demonios y otros personajes pensados para poner los pelos de punta.

Los valientes participantes tuvieron que ir resolviendo enigmas para conseguir su objetivo y poder llegar al Aserrodoiro do Mestre, donde fueron reconfortados con una chocolatada con rosca para espantar el miedo. Aunque no del todo. En el aserradero los esperaba Paula Carballeira, que ofreció una sesión de cuentacuentos terroríficos. Un final feliz. Dulce, pero para no dormir.

Ya a medianoche, las salas Minicines Central acogieron la gala final del festival. El edil de Cultura, Juan Constenla, y Alba Iglesias, en representación de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), fueron los encargados de entregar los premios. En esta edición, el galardón al mejor cortometraje fue para Fran X. Rodríguez, por Neno Bonito. En fotografía, Daniel Pérez Domínguez se llevó el premio en la categoría absoluta, escogiéndose el trabajo de Jesús Martínez Carracedo en la categoría reservada a los institutos. En esta misma el accésit fue para Carla Villaverde Núñez.

Durante la gala también se pudo disfrutar de los cortometrajes A visita, de Toño Pena, y No fío, de Issac Rivadulla (Gancho Producións). El cine se encargó de poner el broche de oro para el festival en la pantalla grande, con los pases de Zombieland 2 y la japonesa One cut of the dead.

Pero el Panic 2020 no terminó aquí. En esta ocasión decidió bajar el telón de forma literal. El festival se trasladó en la tarde de ayer al Teatro Principal y lo hizo para disfrutar de otra de las novedades reservadas para este año: un Escape Room. Todo un éxito. Tanto que no fue posible atender toda la demanda existente para disfrutar de esta experiencia y el Concello está valorando la posibilidad de repetir el próximo fin de semana.

La actividad se inspiró en la estética del cine de Tim Burton, recreando el típico cementerio de Halloween. Se propuso a los participantes ir avanzando por tres estancias: la sacristía de una iglesia, un velatorio y un pasillo largo repleto de sustos. La dinámica del juego consistía en encontrar las llaves para ir abriendo puertas, además de una serie de símbolos para poder abrir el cofre que recibió a los asistentes en la entrada. Cuatro actores y un guía se encargaron de dar realismo a la terrorífica vivencia, para la que se ofrecieron dos posibles desenlaces: un final feliz y otro... no tanto.

El éxito de la convocatoria fue notable. Tanto que desde las 17.00 hasta las 23.30 horas estuvieron todos los turnos -con un máximo de ocho personas- ocupados. Algunos se quedaron con las ganas de probar. Tendrán que aguardar hasta que se decida si el Panic concede una segunda parte de esta nueva y exitosa experiencia para disfrutar del miedo como A Estrada ha venido haciendo en los siete últimos años.