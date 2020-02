La ONCE anuncia un cocido solidario para 1.111 personas en Madrid el próximo año

Público en la última gala televisiva dedicada a la Feira do Cocido en Lalín, en 2016. // Bernabé/Luismy

Madrid acogerá en 2021 un cocido solidario para 1.111 personas, cifra que no ha sido elegida al azar, teniendo en cuenta que la organización correrá a cargo de la ONCE, en colaboración con el Concello de Lalín. Así lo anunció el presidente de la corporación de personas con discapacidad, Miguel Carballeda, durante la presentación de la LII Feira do Cocido en la Casa de Galicia en la capital de España.

Carballeda se congratula de que la Feira do Cocido se convierta en el primer evento gastronómico de España reconocido como fiesta de interés turístico internacional: "Es la primera y, además, gallega", apostilló en el transcurso de su intervención en el acto celebrado el jueves en Madrid. Por eso, comunicó su intención de lanzar un cupón dedicado a la "ya internacional" Feira do Cocido de Lalín. "Si tú nos dejas" -dijo al alcalde, José Crespo, que se mostró encantado con la idea-, será el año que viene, cuando llegue el Carnaval, con motivo del décimo aniversario del cupón que, en 2011, la Organización Nacional de Ciegos Españoles había promocionado la cita gastronómica de Lalín.

Pero no fue la única propuesta que lanzó el máximo responsable del colectivo de invidentes. "Ya que pedimos, también nos gusta dar a la gente, darle a la sociedad española, y hoy hemos cerrado en un cuartito de hora, ¿verdad alcalde?, no nos han hecho falta dos o tres sesiones, un compromiso social: Y es que hagamos en Madrid a partir del año que viene un cocido multitudinario solidario el grupo social ONCE, el Ayuntamiento de Lalín y todos los que se quieran incorporar", manifestó Carballeda. Cada uno de los asistentes pagará su plato y la mayor parte de la recaudación irá destinada a una organización social "para la gente que lo necesita". "Haremos un cocido cada año para 1.111 personas", apostilló, para concluir deseando "suerte" al alcalde, a Lalín y a Galicia en esta nueva etapa de internacionalidad.

Precisamente, ese mismo día, la Secretaría de Estado de Turismo confirmaba la concesión de la distinción de la Feira do Cocido como fiesta de interés turístico internacional por medio de una carta remitida al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, además de a la directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, y al propio regidor lalinense. Losada aprovechó para felicitar al ayuntamiento y a sus habitantes por lograr este reconocimiento, "que acredita el trabajo realizado desde hace más de medio siglo y que contará con este título honorífico por su especial trascendencia".