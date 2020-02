Un coche de la Guardia Civil se empotra contra un bazar chino en el casco urbano estradense

Un coche de la Guardia Civil se empotró en la noche de ayer contra la puerta de entrada del Bazar Oriental He, un establecimiento situado en la Avenida Benito Vigo de A Estrada. Según informaron ayer desde la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar en torno a las 3.00 horas cuando un vehículo que circulaba por esta céntrica calle del casco urbano en dirección a Silleda señalizó e inició el movimiento para girar hacia la izquierda por la calle Castelao. En ese momento, el coche de la Guardia Civil lo estaba adelantando por la izquierda en la misma dirección con las luces encendidas para atender a la llamada recibida tras saltar una alarma en la zona de Liñares.

El vehículo de la Benemérita no pudo evitar el choque contra la parte delantera lateral izquierda del coche que comenzaba a girar. Tras el impacto, el coche de la Guardia Civil se salió de la calzada, atravesando la puerta del Bazar Oriental He. Los dos agentes tuvieron que ser trasladados al hospital de la Rosaleda en Santiago, inicialmente con heridas leves. Uno de ellos se quejaba de un dolor en el brazo, mientras que el otro tenía dañada la zona de las costillas, según informaron a las primeras personas que llegaron al lugar. El conductor del otro vehículo resultó ileso pero dio positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido posteriormente. Este declaró que no se percató de la llegada del coche de la Guardia Civil por su izquierda a pesar de haber mirado por el espejo retrovisor antes de señalizar e iniciar la maniobra.

El accidente dejó graves daños en el coche de la Guardia Civil, que tuvo que ser retirado de la entrada del Bazar Oriental. Por su parte, el Mercedes que conducía el vecino de A Estrada también sufrió daños en su costado. En cuanto al Bazar Oriental, el impacto del vehículo contra su puerta de entrada dejó graves daños materiales, tanto en las destrozadas puertas y verja protectora, como en los muros laterales. El establecimiento no pudo abrir durante la jornada de ayer, en la que sus propietarios trabajaron para intentar recolocar todo el material que quedo desperdigado por el local tras el impacto. Mientras, varios operarios trabajaban para volver a colocar la puerta y recomponer los muros.

El aparatoso accidente en el centro del casco urbano estradense llamó la atención de un gran número de vecinos de la zona a pesar de las altas horas. Eso hizo que A Estrada amaneciese con las noticias de un accidente con un protagonista inesperado.