La periodista Sonsoles Ónega pregonará el Cocido, que recupera la gala televisiva

La periodista madrileña con raíces gallegas Sonsoles Ónega ofrecerá el pregón de la 52ª Feira do Cocido de Lalín el próximo 16 de febrero. La elección de la comunicadora fue desvelada ayer por el alcalde, José Crespo, en una comparecencia en la que anunció también que la gala televisiva regresa a la localidad después de tres años en un reducido formato.

Ónega (Madrid, 1977) es hija del también periodista lucense Fernando Ónega -Hijo Predilecto de Lalín, pregonero del Cocido en 1996 y comendador en 2003-, pero el regidor quiso dejar claro que en la apuesta por Sonsoles tuvo en cuenta su trayectoria como comunicadora, que fuese mujer, y que entendía que tenía un futuro todavía más prometedor en la profesión. Defendió su galleguidad -su marido también es gallego- y en lo que respecta a la proyección mediática que podría darle a la fiesta recordó que actualmente está el frente del magasín matinal de Telecinco Ya es mediodía. Además de premios como periodista, indicó que como escritora también se alzó con varias distinciones como el Premio Fernando Lara de Novela por su obra Después del amor. "Es una todoterreno", dijo el primer edil, quien volvió a anunciar que el pregonero de 2021 será el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La gala televisiva, en la que se entregan los premios de gastronomía de Galicia y los "Álvaro Cunqueiro" de periodismo gastronómico volverá al Lalín Arena, como es habitual, la revíspera del día grande de la fiesta. La TVG emitirá el 14 de febrero un espacio que mantendrá el formato del Luar do Cocido de ediciones anteriores, aunque por el momento no está cerrado el elenco de artistas que actuará. Crespo dijo que las negociaciones con el ente autonómico fueron muy duras, pero finalmente llegó a un acuerdo que establece que la aportación del Concello será de 30.000 euros y además se encargará de buscar otros 20.000 en concepto de patrocinio, cifrando el coste total de la gala para el canal autonómico en unos 100.000. El regidor señaló que hace una década salían de las arcas municipales 40.000 euros para la gala, cuantía que luego se rebajó hasta los 24.000, por lo que ahora el montante económico que asume el Concello está a niveles semejantes a hace unos diez años. En lo que atañe a la esponsorización del espacio televisivo, apuntó que espera que sean empresas lalinenses las que se sumen a esta propuesta, pues en caso contrario la publicidad podría recaer en otras firmas también vinculadas a sectores relacionados con la fiesta, pero foráneas.

La principal novedad de la gala es que el Concello solicitará a los asistentes un donativo de un euro y la recaudación será entregada a colectivos sociales como Aspadeza, O Mencer, Morea o Carabelo. Para acudir al Arena será necesario recoger una entrada en el consistorio, como es habitual, pases que no se entregarán hasta los días previos al programa. "La gente pedía la gala, no conozco a nadie que me dijese que no le interesaba y por eso hicimos ese esfuerzo para recuperarla".

Ya de cara al próximo año, en caso de que el Cocido alcance la declaración de fiesta de interés turístico internacional, se plantearía otro formato para la gala gastronómica, algo que tampoco se pudo hacer este año debido a la premura que hubo para cerrar el acuerdo con el ente autonómico, a quien el alcalde quiso agradecer su disposición.