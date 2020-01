El Proyecto Solidario Dorotea es un programa de inclusión social que sitúa a las personas del rural de Breixa (Silleda) en el centro de atención para solucionar el sentimiento de soledad, el aislamiento, el deterioro cognitivo y la pérdida de autoestima de sus habitantes. La ambiciosa iniciativa de voluntariado de ocio y tiempo libre fue presentada ayer en un multitudinario acto que tuvo lugar en el local social de esta parroquia trasdezana con la presencia del regidor municipal, Manuel Cuíña.

El local social de Breixa se quedó pequeño en la mañana de ayer durante la presentación del programa de voluntariado de ocio y tiempo libre Proyecto Solidario Dorotea de la Fundación A Baiuca Verdescente en colaboración con la Asociación Cultural O Cruceiro. En la cita estuvieron presentes, entre otros, los hermanos Nieves y Ramón López-Neira, de la fundación promotora, la directora del proyecto, Paula Rivela, Andrés Seoane, encargado de Comunicación de la fundación, el humorista Pepo Suevos, y el alcalde Manuel Cuíña. También acudió una amplia representación de los usuarios de Cogami.

Nieves López-Neira fue la encargada de iniciar el turno de parlamentos indicando que "la fragmentación territorial y el vaciado progresivo de población convierten a los habitantes del rural en vulnerables y frágiles para sufrir un mal endémico, una epidemia silenciosa del siglo XXI como es la soledad emocional no deseada. Y nosotros vamos a parar eso". La presidenta de la fundación también tuvo un recuerdo entrañable para su abuela Dorotea "porque a mi hermano Ramón y a mi nos inculcó el amor a esta tierra" y agradeció la colaboración prestada por la Asociación Cultural O Cruceiro "porque sin vosotros esto sería imposible", dijo.

Por su parte, Paula Rivela también señaló que "desde la asociación cultural nos están ayudando a encontrar voluntarios y beneficiarios. Es un voluntariado cuya duración será de 12 meses con acciones solidarias todos los domingos en el local social de Breixa de 10.30 a 13.30 horas y que habrá un mínimo de dos o tres voluntarios para mantener todo lo que vamos a hacer. Esto no va a ser un espacio para venir aquí a llorar las penas, sino un espacio donde desde la diversión y las actividades de ocio y tiempo libre hagamos que la gente socialice". De igual forma, Andrés Seoane tomó la palabra para reconocer que "de este proyecto me llamaron la atención tres cosas: lo hermoso que es, que se lleve a cabo en Breixa y las ganas de Nieves cuando me lo pidió, a la que no le pude decir que no".

Casas pobladas

Manuel Cuíña, alcalde de Silleda, se dirigió a los presentes para manifestar que "en el rural la soledad es más acuciante si cabe porque en Galicia no es buscada. Venimos de casas con mucha gente y ahora esas personas mayores que crecieron y que pasaron toda su vida con la casa llena están solas y no porque quiera". Y Pepo Suevos destacó que "intentar llevar adelante iniciativas como esta muy solidarias y útiles no es hablar de ellas sino ponerse el mono de trabajo, echar a andar y levantarlas."

La cita se cerró con un aperitivo ofrecido a los presentes en el exterior del local social de Breixa ofrecido por los convocantes.