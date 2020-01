Cuíña pregunta al alcalde por las quejas del comercio durante actos navideños

El portavoz de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, asegura que el alcalde, José Crespo, está descontento con las iniciativas diseñadas por la edil de Comercio, Karen Fernández Lamela, para dinamizar el sector. Cuíña le pregunta al regidor qué opina "sobre las quejas públicas de los comerciantes, y si considera a Fernández Lamela capaz para el trabajo político, después de unas actividades que fueron motivo de escarnio por parte de la vecindad" y que fueron realizadas durante las recién terminadas navidades. Menciona, también, los "patéticos cortes de calles con vallas amarillas, después de presumir de quitar cancelas".

Cuíña, que asegura que no va a criticar la organización de la Feira do Cocido porque sabe la enorme labor que realizan los trabajadores municipales, avanza que no va a permitir que Crespo siga afirmando que el Cocido "se marchitó con el anterior gobierno". Cuíña replica que los datos afirman con rotundidad que durante el ejecutivo de coalición "se batieron récords de asistencia y de consumo en Lalín, y en lugar de ser un motivo de satisfacción para alguien que dice querer a Lalín, parece ser una causa de dolor, porque él no fue capaz de lograrlo", apostilla.