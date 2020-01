El comité del Sagrado cree que Puime es un "hombre de paja" de Joaquín Pereira

La reunión mantenida en la mañana de ayer entre Félix Puime, administrador independiente del Colegio Sagrado Corazón do Deza, y el comité de huelga del centro sirvió para poco, según indicaron los sindicalistas presentes en la cita. En este sentido se manifestó Marta Ferreiro, de la CIG-Ensino, que indicó a la salida que "es más de lo mismo pero sin verle la cara a Joaquín Pereira. Realmente lo que pensamos es que es un hombre de paja, en el sentido de que él no tiene ningún tipo de capacidad porque es un simple asesor. Yo creo que Joaquín Pereira no tiene valor para dar la cara después de todo lo que hizo y por eso aparece ahora esta persona en su sitio. Puime simplemente lo asesora y le dice que lo que tiene hacer". Ferreiro sí reconoció que Puime "es un interlocutor en el sentido de que es una persona de trato amable y que podemos hablar con él. No es ningún administrador ni mucho menos. De hecho, él viene con un tema de consultoría. Ofrece un asesoramiento profesional y que nos dice que efectivamente es partidario del concurso cuanto antes pero hasta mediados de mes o después nada". Ferreiro y el resto de integrantes del comité del Sagrado Corazón mantuvieron también ayer por la tarde una reunión con los trabajadores afectados por los impagos para decidir si retomar o no las movilizaciones. Al cierre de esta edición todavía no había finalizado la cita.

Por su parte, Félix Puime explicó sus próximos planes: "Este viernes me van a pasar todo lo que está pendiente de cobrar. El problema no es culpa de los padres porque el banco no le deja al colegio gestionar la emisión de recibos y hay tres mensualidades sin cobrar a muchos padres. Y también estuve viendo lo de las nóminas. Se trata de que con lo que está pendiente de cobrar empezar pagar una parte importante de las nóminas". Puime también desveló que "se está ultimando la contabilidad para tenerlo todo listo y poder presentar el concurso sobre el día 13, y para ello ya hablé con un asesoría de Lalín". Y en cuanto a su reunión con los sindicalistas informó de que "les planteé que mi idea prioritaria es pagar lo que se pueda de las nóminas atrasadas. Les dije que el colegio es una gran familia y que quiero buscar el apoyo de todos para presentar el concurso a la mayor brevedad posible. Estoy convencido de que incluso personas que ahora mismo se han echado a un lado volverán a aparecer".

Mañana Puime se reunirá a partir de las 14.00 horas con las profesoras de la guardería y más tarde con el resto del profesorado. La semana que viene la cita será con los padres de los alumnos del colegio.