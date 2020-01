Sin solución para la presa del Coto de Sinde

En invierno de 2016 se vivió un suceso que marcó la pesca del salmón en el río Ulla. Una parte de la presa del Coto de Sinde se derribó por una gran crecida del río, cambiando drásticamente la pesca en la zona. Ese derrumbamiento permitió que los salmones remonten mejor esta zona del río y no se paren. "Desde la rotura de la parte baja de la presa los salmones no volvieron a parar en este coto, además, gran parte del coto está lleno de hierbas flotantes y con la subida de temperaturas llega el más que conocido verdín, explica desde As orillas do Ulla. En un primer momento se pensó que la Xunta tomaría medidas, rehaciendo una presa milenaria, ya que existen testigos de su existencia desde hace siglos. Sin embargo, tres años después, esa posibilidad ha quedado en nada y no hay tampoco pretensiones de recuperarla. Desde el punto de vista de los pescadores, el derrumbe de esta presa ha supuesto el ocaso para uno de cotos salmoneros más importantes, un gran complemento para el Coto de Ximonde cuando su presa estaba intacta. Era además un coto en el que era fácil pescar, con varias posturas de cucharilla, cebo y mosca.