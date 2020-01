Otero cree que el gobierno perderá una ayuda para los vestuarios de la piscina

El exalcalde de Vila de Cruces, Jesús Otero, declara que el actual gobierno local acabará perdiendo la ayuda de 35.000 euros concedidos por la Xunta para llevar a cabo el proyecto de mejora de la piscina municipal. Asegura que el equipo de Luis Taboada no consiguió certificar la totalidad de la obra, lo que supondrá, con total seguridad, que la Xunta le retire esta subvención, lo que obligará a usar fondos municipales.

"Hace algo más de una semana tuvimos acceso al expediente de esta actuación, que tardaron más de un mes en darnos esta información, por lo que ya que intuíamos que algo estaba ocurriendo", subraya el exregidor. Asegura que "hay todas las posibilidades de que el actual gobierno pierda la subvención de 35.000 euros de la Xunta destinada a la obra de mejora del vestuario de la piscina porque no la certificaron toda, y por lo tanto, no se cumple la finalidad de esta ayuda". El importe de la misma es de 50.000 euros y "ellos justificaron en la certificación 20.942 el 15 de noviembre, después de una serie de reparos por parte de Intervención por culpa de una anomalías", apunta Otero, quien señala que no les dio tiempo de terminar la actuación. "Por ello, pretendían ocultarnos la información", recalca.

Ante esto, apunta que de ser así, este dinero tendrá que destinarlo el propio Concello. "Con los fondos, con cargo al presupuesto de 2020, tendrán que buscar una consignación para poder pagarle al constructor". La Diputación de Pontevedra otorgó los otros 15.000 euros.

Esta subvención había sido solicitada por el gobierno de los populares. Y Otero insiste en que "si la Xunta aplica a rajatabla las bases de la concesión de la subvención, posiblemente, pierdan la subvención completa". El exmandatario considera que "con acciones como estas, se demuestra que hay poca eficacia a la hora de poder ejecutar esta obra para poder realizarla en plazo, bien por una serie de dejadeces o por no saber gestionar bien la subvención" y recalca que "no pueden ocultarles la información".

Confiesa que durante sus mandatos "también hemos perdido alguna subvención, debido a errores de proyecto, pero nunca por no haberla ejecutado a tiempo", asegura.

La obra fue adjudicada a la empresa Jtop, Obras y Servicios S.L. Los vestuarios presentaban problemas de filtraciones de agua en cubierta así como, gran cantidad de humedad debido al deterioro de la cubierta plana que los configura. Además, el alicatado de los mismos s encontraba suelto con peligro de inminente caída en varias zonas y con numerosas roturas, por lo que, presentaba un peligro de utilización para los usuarios.