"Quise meterme para intentar salvar el coche nuevo pero no me dejaron hacerlo"

Ramiro Carballo reconoce que la suerte quiso que el incendio declarado en la estructura anexa a la vivienda familiar sucediese cuando todavía no se habían ido a dormir. Un poco más tarde y nadie se habría percatado de que los automáticos habían saltado y el incendio pudo haberse propagado hacia su vivienda sin que nadie lo impidiese. Sin embargo, tras quedarse sin luz de forma abrupta el vecino de San Xurxo de Vea se mostró extrañado. Fue su madre la que dio la primera voz de alarma. "Ahí fuera pasa algo raro", afirmó. Cuando Ramiro salió de su vivienda las llamas lo sorprendieron. Estas se habían propagado rápidamente avivadas por el combustible que encontraron en la zona donde se originó el incendio y ya habían alcanzado el primero de los coches que había en el garaje, el más viejo. "Pedí las llaves y lo primero que pensé fue en meterme para intentar salvar el coche nuevo, pero no me dejaron hacerlo", recuerda Ramiro. Poco después, ese coche era alcanzado por las llamas mientras su dueño trataba sin éxito de controlar el fuego con una manguera. La familia tuvo que terminar saliendo de la zona, al alcanzar las llamas el otro galpón, donde guardaban varias bombonas de gas.