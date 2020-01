Bomberos y el GES apagan unos plásticos que ardían junto a una nave de Lalín

Los bomberos del parque intercomarcal de Silleda se tuvieron que desplazar al Lalín después del mediodía de ayer. Fueron alertados de que salía humo en una nave, ubicada en O Rodo hacia la carretera de Brántega. Cuando llegaron al lugar, comprobaron que lo que estaban ardiendo eran unos plásticos que alguien había dejado allí en el exterior. En este caso, como indicaron los bomberos, los efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Lalín descargaron un extintor y ellos ayudaron en la labor de extinción echando agua también. "Usamos para ello, unos cubos que había allí mismo, por lo que no hizo falta ni sacar la manguera, porque no era nada grave", recalcaron los bomberos. En las últimas horas no fue el único incendio producido en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, ya que se produjo otro en el municipio de A Estrada.