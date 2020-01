La magia de los Reyes corona la jornada más ilusionante

La magia marcó la jornada dominical de ayer en los distintos rincones con la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Los más pequeños de la casa contaban las horas para acercarse a Melchor, Gaspar y Baltasar y pedir los últimos deseos. Las calles de todos los municipios de las dos comarcas, excepto Dozón, se llenaron de colorido para dar la bienvenida a sus majestades. Música, coches antiguos, caballos... marcaron los distintos desfiles en los que se repartieron kilos y kilos de caramelos.

En la capital dezana la comitiva arrancó poco después de las cinco de la tarde. Fueron los Cabaleiros de Lalín los encargados de abrir el desfile, seguidos del Club Hípico Juan Oliveira. Los caballos y ponis de ambos colectivos se convirtieron en uno de los grandes atractivos de la cita. Tras estos animales, circulaba un autobús clásico de la empresa local Meijide, cuyo conductor iba tirando caramelos a su paso. Cabe destacar que en la capital dezana se repartieron hasta 800 kilos de estos sabrosos dulces. De hecho, en la calle la gente se apresuraba a coger la mayor cantidad y algunos consiguieron llenar los bolsillos.

La carroza del Nacimiento fue la primera en hacer acto de presencia guiada por la estrella de Oriente y también al ritmo de la banda de gaitas Os Dezas de Moneixas. Tras ellos, ante la atenta mirada del público en las distintas calles, llegaron las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar acompañados de sus respectivos pajes. La música continuó con el grupo de zumba dirigido por Alba Iglesias, que le seguía un séquito de pequeños romanos. Tampoco faltó la mítica carroza de Herodes y este año, como novedad, se sumó una nueva, la de la fantasía, repleta de globos amarillos, blancos, verdes y dorados. Y los encargados de cerrar el desfile fueron un camión antiguo de Transportes Cortizo de Bendoiro y un coche clásico. La recepción de los tres magos de Oriente tuvo lugar en la carpa situada en la Praza Europa, que duró más de una hora. Hay que destacar que primeramente, antes de comenzar el desfile, visitaron las residencias de mayores, en donde también se respiraba la ilusión.

También los Reyes Magos pasaron por Silleda luciendo sus bonitas carrozas. En este caso, y como novedad, el desfile estuvo marcado por el ritmo de una batucada y contó de nuevo con un tren turístico con tres vagones repletos de pajes, así como un autocar clásico de la empresa Cuíña. "Como novedad este año, los Reyes y el alcalde visitaron la residencia de mayores en donde entregaron una regalos y la verdad, es que en toda la cabalgata hubo muchísimas gente y fueron más de 70 niños los que sirvieron de pajes a los Reyes", señaló ayer la concejala de Cultura, Mónica González. La recepción tuvo lugar en el pabellón, en donde hubo chocolate con churros para compensar las bajas temperaturas, música y se clausuró con el sorteo de la Asociación de Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS).

Los usuarios de la residencia de mayores de Vila de Cruces también contaron con esta visita especial, que tras acompañar a los abuelos recorrieron las calles, los tres en la misma carroza, hasta llegar al auditorio municipal para recibir a los más pequeños. Agolada y Rodeiro también disfrutaron de sus particulares cabalgatas. En Camba arrancó el desfile tras visitar las majestades a los usuarios de la vivienda comunitaria Fogar Enxebre de la parroquia de Río, aunque Baltasar no llegó a tiempo para visitar a los mayores. También hubo coches clásicos de Meijide y la recepción fue en la Casa da Cultura, con chocolatada incluida.

Y en Agolada, Melchor, Gaspar y Baltasar también compartieron vehículo y recorrieron las calles desde el colegio hasta el auditorio municipal Manuel Costa Casares, en donde hicieron entrega de los regalos. La música continuó después con un concierto ofrecido por la coral polifónica de la localidad y por la Banda de Música Municipal de Agolada, cuyo repertorio, preparado para dicha ocasión, se centró en Disney, en donde se hizo referencia al Rey León o la Bella y la Bestia, o incluso, a la película Piratas del Caribe.

Parecidos razonables

Durante los recorridos en las distintas localidades de Deza hubo tiempo para hacer parecidos razonables. Por ejemplo, en Lalín el rey Melchor con el alcalde del municipio, José Crespo, San José con el concejal Avelino Souto o Herodes con el escritor peruano afincado en Lalín James Sosa. Sin embargo, en Agolada el rey Melchor tenía un tremendo parecido con el mandatario agoladés, Luis Calvo.

En A Estrada la magia de los Reyes Magos vino acompañada de mucha gente. Las calles se abarrotaron para ver pasar a los tres Magos de Oriente con sus pajes, una de las Cabalgatas más multitudinarias del concello estradense, que atrae a numerosos vecinos del entorno a disfrutar de este espectáculo en la localidad. Al frente varios músicos con canciones de estas épocas abrieron el paso a las carrozas que transportaban a los tres reyes. La Banda de Música Municipal de A Estrada no fue la encargada de realizar el pasacalles como era tradición, por ello varios músicos que fueron miembros de la agrupación se juntaron para hacer sonar los instrumentos y no perder esta costumbre. Un total de 35 artistas prepararon un repertorio con piezas conocidas por todos para esta ocasión. Desde el inicio en A Baiuca, las mascotas de la ACOE junto con cabezudos también además de los pequeños que participan en esta jornada tan ilusionante se dejaron lucir por las calles para hacer de esta, una de los días más especiales para niños y niñas, y no tanto. Para cerrar el evento, en la Praza do Concello, los Reyes Magos recibieron los últimos deseos y peticiones durante la recepción, esperando a que en la jornada de hoy reciban todas esas cosas que pidieron con tanta ilusión.

Por otro lado, en el Concello de Forcarei también se vivió la magia de los Reyes con la Cabalgata. Con salida desde Soutelo, llegaron al casco urbano los tres magos acompañados por la Banda de Gaitas de Forcarei y un gran espectáculo. Durante la celebración, también se pudieron escuchar las panxoliñas de la mano de Lus de Keikoa en la Iglesia durante la recepción. Para cerrar la jornada hubo chocolate con churros para todos los asistentes.

En Cerdedo, la Cabalgata dio comienzo antes de la media tarde por las carrozas realizaron un vistoso pasacalles para finalizar en el pabellón del CEIP San Xoán Bautista. Además de la tradicional ofrenda al Niño Jesús, realizaron la recepción donde los Reyes Magos atendieron a los pequeños y les dieron un regalo. Para cerrar la jornada festiva, en el recinto hubo una gran fiesta con espectáculos de animación y chocolate con rosca, típica de esta jornada festiva.

Hoy el lugar lalinense de Codeseda despide a su iniciativa Unha Aldea no Nadal. La programación arrancará a las 17 horas con los cantos de Reyes a cargo de Os Trasnos de Doade. Una hora después, será el turno del cuentacuentos Celso Fernández Sanmartín y a la 19 horas habrá una chocolatada y se apagará el alumbrado.