Azucena Castro Chao gana el 'sueldazo'

Esta fue una noche mágica para los más pequeños que despertaron ansiosos por conocer los regalos que les habían depositado los tres Reyes Magos en sus casas. Muchos de ellos pudieron reiterar sus deseos en las distintas cabalgatas celebradas ayer en la comarca. Y ayer también fue un día de suerte para muchos mayores, en especial, para los agraciados en los sorteos realizados, tras la recepción de los Magos de Oriente en la capital dezana, de la Asociación de Empresarios de Deza (AED).

Este colectivo llevó a cabo el sorteo del "sueldazo" de 12.000 euros de la campaña navideña, que fue presencial. La agraciada fue la lalinense Azucena Castro Chao, con una rifa obtenida en la zapatería Cris Abad. Esta cantidad será en vales de compra para los establecimientos participantes en esta iniciativa, a razón de mil euros mensuales durante todo este año. Las papeletas de este corresponden con las compras efectuadas entre el 25 de diciembre hasta ayer mismo.

En total repartió 20.000 euros en premios. Y este fue precedido por otros dos sorteos cuyas agraciados no tenían que estar in situ. El primero se corresponde a las rifas de las compras realizadas en noviembre y consiste en 3.000 euros repartidos en tres vales de compra de mil para gastar en los locales que participan. Los ganadores fueron Mª Nieves Hermida Lamas (con una papeleta de Papelería Dalvi), Rosa María Cangas (obtenida en Montoto) y Lucía Seijas en Viños Manuel Gil- Después, se procedió a realizar el de 5.000 euros, un vale de compra de 2.000 y otro de 3.000, de las compras realizadas entre el 1 y 24 de diciembre, además de las rifas de noviembre no premiadas en el anterior sorteo. En este caso, la suerte recayó respectivamente en María José Rodríguez Bascuas, con una rifa de Pastelería París, y en Jacobo González Senra, con una de Brandido.

La AED señaló ayer que este fue uno de los sorteos más multitudinarios de los que ha realizado.