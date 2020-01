Y la copa se la llevó el Catro Vigas

La jornada comenzó pronto para los jugadores de ambos equipos ya que, como no podía ser otra manera, hubo preconcentración en la Zona do Viños. Tanto el Vinte Berzas como As Catro Vigas llamaron a los suyos para un vermú previo a la concentración que tuvo lugar en el pulpeiro. Los preparativos se cerraron con un café final antes de inciar el camino hasta el pabellón Coto Ferreiro, donde a media tarde daría comienzo la primera edición del Clásico de la Zona dos Viños.

Un total de 17 jugadores estaban convocados por cada equipo para este derbi de rivalidad que daría el derecho a burlarse del bar vecino durante un año al que lograse la victoria sobre la pista. Finalmente, ese honor lo tendrá el As Catro Vigas, que venció al Vinte Berzas por un resultado de 2-0. Fue un partido con mucha más intensidad y seriedad de la esperada, con dos equipos que mostraron que habían ido a pelea por la copa. En este bonito duelo tuvieron un gran protagonismo los porteros, Maricho por parte del Catro Vigas y Luis López por el Vinte Berzas, con paradas de mérito. El primer gol del partido llegó en un saque de banda de Sito que un jugador rival envió hacia su portería. El segundo tanto fue obra de David Simal.

Cabe destacar que el encuentro congregó a un gran número de aficionados en las gradas y que se recogieron juguetes para donar a un orfanato. La jornada terminó con unos pinchos en la Zona.