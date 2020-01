El profesor de la UDC Félix Puime Guillén será el nuevo administrador independiente del Sagrado

Joaquín Pereira, administrador único y director del Colegio Sagrado Corazón Deza de Lalín, confirmó ayer que tras la decisión de Scientia School de retirar su plan de compra del centro anunciada el pasado día 30, se procederá a la inmediata presentación del concurso de acreedores para buscar la mejor solución para toda la comunidad educativa y para la continuidad del mismo.

Asimismo, informa de que, tras la conversación telefónica con Francisco Guerrero, administrador general de Scientia School, el día 30, en la que este le manifestó su decisión de no continuar con el proceso anunciado el 18 de diciembre; y por tanto no concluir la firma del precontrato ni realizarse la due diligence prevista, Scientia School dio por finalizada de manera unilateral su propuesta.

En este sentido, es necesario señalar que a esa fecha solamente existía un compromiso verbal entre las partes, condicionado a la realización de una due diligence cuyas condiciones deberían ponerse por escrito, no habiéndose realizado ninguna de estas dos. "Por ello, y en honor a la verdad, aunque respetemos e incluso, podamos comprender el cambio de actitud de Scientia School, queremos manifestar que no ha existido el más mínimo aumento en el importe de la deuda del colegio, toda vez que las cifras entregadas hasta el 18 de diciembre, además de seguir siendo las mismas, no han sido contrastadas por Scientia School a través de due diligence o cualquier otro tipo de documentación o procedimiento", afirma Pereira. Señala que "como ya se había decidido a finales del pasado mes de octubre, con el objetivo de buscar la mejor solución para toda la comunidad educativa y para la continuidad del centro, que esta consiste en la presentación inmediata del concurso de acreedores, cuya documentación está muy avanzada y una vez actualizada, será presentada por nuestros asesores legales a la mayor brevedad posible", informa.

Y anuncia que "dada la inquietud e incertidumbre que todos estos vaivenes han suscitado en nuestra comunidad educativa y en nuestro entorno más cercano, el miércoles, día 8, será presentado en el colegio el nuevo interlocutor y administrador independiente de todo el proceso, el profesor de la Universidad de A Coruña Don Félix Puime Guillén, quien convocará para esa misma semana a los representantes de los trabajadores, de las familias, a todo el personal del centro y a los socios minoritarios para dar cuenta detallada de la situación". Ocupará este cargo hasta que el Juzgado de lo Mercantil nombre al correspondiente administrador judicial. "Está dotado de profesionalidad, comunicación y transparencia, ya que su contratación es fruto de un acuerdo entre el colegio y la Fundación Universidad de A Coruña".