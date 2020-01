El XXII Mes do Cocido arranca el día 15 con la participación de 24 restaurantes

La responsable municipal del área de Turismo de Lalín, Begoña Blanco, anunció ayer que un total de 24 restaurantes participarán en la vigésimo segunda edición del Mes do Cocido, una actividad promocional enmarcada en este caso en la 52ª celebración gastronómica de la cabecera comarcal dezana. A este balance se llegó después de que estos restauradores concurriesen concurrido las bases para concertar convenios de colaboración empresarial para el desarrollo del Compromiso de Calidad del Mes do Cocido de Lalín. En el listado son dos los restaurantes que decidieron no continuar dentro del proyecto de difusión de la feria y uno -el Caracas, situado en A Corredoira- el que se incorpora al listado. De este modo, se adscriben los siguientes establecimientos, que aportaron un mínimo 100 euros como colaboración en la difusión del evento: Pazo de Bendoiro, Bar Suso, Bar O Polo, Casa San Martín, La Molinera, Casa do Patrón, Hotel Torre do Deza, restaurante O Toxo, Cabanas, O Cazador, A Estación, As Vilas, Casa Currás, Las Palmeras, restaurante Pontiñas, Rincón de la Mariposa, La Robleda, Parrillada Taboada, Onde Antonio, Taberna do Vento, restaurante Villanueva, Casa Pablo, Mesón O Cruce y restaurante Caracas.

Todos ellos figurarán en la cartelería del Mes do Cocido que se inicia el próximo día 15 con teléfono de reservas, dirección, días en que ofrecen este plato, jornadas de cierre y también se comprometen a cuidar el producto que se sirve a los clientes y que el servicio del Cocido de Lalín que ofrezcan cumplan los mínimos estandarizados en el Compromiso de Calidade.

En esta edición, los restaurantes, en vez de ser analizados por los clientes que introducían sus encuestas en urnas -un sistema de control que se inició hace 8 años y que sirvió para controlar la calidad de los platos que se servían a los clientes y que subió los estándares de calidad-, ahora serán juzgados por profesionales del sector hostelero. Será una empresa auditora, la que se encargue de hacer el trabajo de control de la calidad a través de diversas herramientas entra las que se incluyen la degustación anónima del producto, control y facilidad de las reservas, y diversos parámetros de atenciones y cuidado de los clientes.

Por otro lado, también tomarán parte empresas y establecimientos de otros campos que aportarán su grano de arena a esta iniciativa. Son: Embutidos Lalinense, Cárnicas Anzo, Emdeza, Panadería Necellas, Campos Distribuciones, Ricardo Vázquez, Viños Manuel Gil, Pazo de Anzuxao, Cooperativa Hoxe, Cobideza, Kalekoi y Lalín Fruit. Estas empresas figurarán en la cartelería y en los más de 25.000 dípticos que se repartirán por diversos puntos relativos al Mes do Cocido. Las 36 firmas que se embarcaron en el proyecto aportarán 4.255 euros que se utilizarán en difusión y organización del evento.

En el que se refiere a las empresas concurrentes a las bases para concertar convenios de colaboración son 8, que aportan las siguientes cuantías: Embutidos Lalinense (700 euros), Disanfa (500), Lalín Sostible (2.000), Aceites Abril (500), Vermutería de Galicia (500), Symatec (500) y 2.500 euros donará Espina y Delfín. En lo que concierne a la colaboración especial para presentaciones concurrió la sociedad Gadis Retail (10.000 euros) y a mayores habrá patrocinios de entidades como Abanca o Coren, entre otros.