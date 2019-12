El colegio Sagrado Corazón entrará en concurso tras la renuncia de Scientia School a comprarlo

Los malos augurios se vuelven a cernir sobre el futuro del Colegio Sagrado Corazón Deza de Lalín. El gerente del centro, Joaquín Pereira, anunció la entrada en concurso de acreedores de la empresa tras conocerse que la firma Scientia School paralizaba su compra después de finalizar su auditoria y tras cerrado verbalmente la operación. Pereira indicó además que el nuevo procedimiento legal -el Sagrado Corazón había entrado en preconcurso el pasado mes de octubre ante el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Pontevedra- se llevará a cabo "después de año nuevo" porque el plazo para ello remata el próximo sábado 18 de enero. Tanto Pereira como Guerrero también quisieron dejar claro que no se llegó a firmar el preacuerdo de compra a la espera de los resultados de la profunda investigación llevada a cabo por parte de los técnicos de Scientia School.

Francisco Guerrero, director general de Scientia School, explicó que la paralización de la operación se debe a que "no se cumplen las condiciones" previstas por esta empresa del grupo Atlas Holdings. El directivo de la firma también desveló que, aunque la negativa es producto de "la suma de muchas cosas", uno de los asuntos más espinoso es que "la deuda del colegio no es la que era". Recordó que la marcha atrás se meditó profundamente después de "analizar de manera concienzuda la información recopilada durante unas semanas muy intensas es la que ni siquiera le hemos dado vacaciones a nuestros expertos". Guerrero insistió en que "tal y como están las cosas nuestra propuesta no tiene ningún sentido" y recordó que, además de con Pereira, mantuvo reuniones con "socios y trabajadores" en las que también pudo comprobar que había algo que no encajaba. "Sí soy sincero, no es lo que creíamos en general", concluyó no sin antes desearlo mejor al centro escolar diciendo que "ojalá que tenga mucha suerte de ahora en adelante".

Por su parte, Joaquín Pereira también quiso ayer dar su versión de lo sucedido. El gerente del colegio, que de cerrarse la venta dejaría el cargo y el centro, afirmó que "hasta el domingo no hubo ningún tipo de contacto con Scientia School después de la reunión que mantuvimos el 18 de diciembre en la que tuvo lugar el acuerdo verbal entre ambas partes". Preguntado por el montante de la deuda del centro, el gerente manifestó que "sigue siendo el mismo y ronda los dos millones de euros". Pereira también afirmó que conocía los contactos de Guerrero con lo que denominó "socios minoritarios" dejando entrever que esas reuniones sí pudieron influir en el cambio de opinión de la empresa compradora. En cuanto a la remota posibilidad de que en los próximos días pudiese aparecer un tercer comprador del Sagrado Corazón, Joaquín Pereira considera que "es complicado" debido a la premura en la entrada en el concurso de acreedores. Al igual que Guerrero, el gerente del centro escolar privado lalinense lamentó la marcha atrás en este proceso después de haber enviado una carta a la comunidad escolar anunciando hace días el acuerdo de venta.

Por último, cabe recordar que el Colegio Sagrado Corazón Deza llegó a tener hasta dos compradores posibles en las últimas semanas. El primero en aparecer con una oferta en firme fue el empresario coruñés Venancio Salcines, que finalmente el pasado día 9 descartaba la operación manifestando que "después de estudiarlo mucho hemos decidido no presentar ninguna debido a que el colegio tiene una situación financiera muy compleja". Tanto Salcines como Guerrero coincidieron en asegurar que la compra del colegio superaría "con creces" los dos millones de euros.