Scientia School da marcha atrás en la compra del Colegio Sagrado Corazón Deza

La empresa Scientia School ha decidido paralizar la compra del Colegio Sagrado Corazón Deza. El anuncio fue hecho esta mañana por el gerente de la firma, Francisco Guerrero, que indicó que la causa es "que no se cumplen las condiciones y porque no todo es cómo lo entendíamos" cuando se inició el traspaso de competencias tras el anuncio de la compra del centro escolar. Guerrero también manifestó que todo esto es producto "de una suma de cosas, como que la deuda no es la que era y que hablando con varios socios nos hemos dado cuenta de que nuestra propuesta no tiene sentido".

Ahora la pelota queda en el tejado de Joaquín Pereira, gerente del colegio lalinense, que deberá decidir si la empresa entra en concurso de acreedores en las próximas fechas.