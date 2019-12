vanesa gonzález bran "Me gusta tanto la radio que no me importaría llevar a cabo cualquier reto profesional"

El pasado mes de septiembre la emisora municipal Ames Radio inició las emisiones de un programa quincenal conducido por una lalinense que poco a poco ha calado entre la audiencia de esta localidad coruñesa. Vanesa González Bran copresenta con David Costoya un magazine matinal atípico denominado Tres en línea, que sale al aire cada dos semanas.

-¿Cómo surgió su desembarco en la emisora Ames Radio?

-Empezamos en septiembre un compañero de facultad, que ese sí que terminó la carrera, una chica que es psicóloga, que ahora lo tuvo que dejar por temas de trabajo y se fue a Nueva York, y yo. Nos pusimos en marcha con un programilla tipo magazine y ahora nos quedamos él y yo porque ella como está allá no lo puede compaginar. Seguiremos los dos en Navidad y lo retomaremos en enero otra vez. Se trata de mi primer trabajo en la radio y estoy muy contenta.

-¿En qué consiste el programa?

-Es un programa que cuenta con una sección dedicada a los que llamamos curiosidades, que es la que llevo yo, luego hay otra de la que se encarga David, que cada quince días cuenta una historia personal o de alguien que conoce, y también había otra sección de psicología que era la que llevaba la chica de la que te hablaba antes y que se fue a Nueva York. Es un formato poco habitual, con mucha variedad y con tres voces, que aportan su grano de arena durante la media hora de emisión.

-¿Le van a cambiar el nombre tras la marcha de la psicóloga?

-Es que, claro, al quedarnos David Costoya y yo solos, tenemos pensado retomarlo con un nombre nuevo. Lo más seguro es que se pase a llamar "Conectados" porque encaja mejor con dos presentadores. Eso sí, el formato lo vamos a mantener porque está funcionando.

-¿Limita el tener que hablar solamente para un ámbito determinado debido al carácter municipal de la emisora de radio?

-Como sabes, todas las municipales tienen ese cometido, lo que pasa es que nosotros estamos subiendo los programas que hacemos a YouTube para que tenga más difusión. Tenemos un canal propio. De momento, sólo llevamos tres programas, pero la cosa va bastante bien.

-¿A quién se le ocurrió la idea de un programa como este?

-Todo empezó en la facultad, donde tuvimos cierto éxito con algún programa de este tipo que pudimos hacer allí. De hecho, cuando empezamos a estudiar ya teníamos la idea más o menos pensada. Entre David y yo lo fuimos puliendo con el paso del tiempo y ahora estamos encantados con él.

-¿Esperaban alcanzar una audiencia tan amplia tan pronto?

-La verdad es que no. De hecho, hay gente que ya te pide que le pases el siguiente programa que vas a emitir para poder adelantarse. Es una media hora muy entretenida y lo cierto es que nos gusta que la gente nos diga que lo pasan bien escuchándonos cada quince días.

-¿Los oyentes tienen capacidad de participar de algún modo?

-De momento, no. Lo que sí tenemos pensado es que como solemos meter música, con el tiempo darle cabida a grupos gallegos jóvenes. La idea sería poder trabajar con músicos gallegos que están empezando y poder potenciarlos y echarles una mano durante sus comienzos en esto de la música.

-¿Se encuentra a gusto con el formato y con su primera experiencia detrás de un micrófono?

-Me encanta, la verdad. Es un medio muy bonito. Yo me acuerdo de las primeras experiencias cuando entré en el estudio de la facultad, y lo emocionante que era todo aquello. Me parece un trabajo increíble y gratificante. Es ideal para dejarlo todo cuando te metes en el estudio y se enciende la luz roja.

-¿Le gustaría seguir en el medio o cambiar de formato solamente?

-Si te soy sincera, me encantaría mantener un formato similar. Me gustaría traer a Galicia el típico talk show que se hacen en cadenas nacionales. Es una pena que no exista en Galicia ese formato con estilo propio y pienso que se podría romper un poco por ahí. De todas formas, me daría igual porque me gusta tanto la radio que no me importaría llevar a cabo cualquier tipo de reto profesional.

-¿Radio de mañana, tarde o noche? ¿Con cuál se queda?

-La verdad, con cualquiera. Es evidente que van dirigidas a públicos diferentes y no tienen nada que ver entre ellas. Yo creo que me vería en cualquiera de ellas. Es algo que no me da miedo porque me gusta demasiado. Además, todavía estoy en segundo curso en la facultad y aún me queda un tiempo para acabar la carrera. Lo intento compaginar con mi trabajo pero no te creas que resulta sencillo. Aún así mi idea es acabarla. Como mucho, en mi trabajo me piden hacer las cuñas porque queda bien la voz, pero no tiene nada que ver con la radio.

-¿Vive en Lalín o ya se ha trasladado a Ames por su tarea en la radio?

-No, no. Sigo viviendo en Lalín. Lo que pasa es que voy cada quince días para grabar el programa con David. Es la única forma de poder hacer las dos cosas a la vez. La verdad es que lo llevo bastante bien porque, insisto, como me gusta tanto estar en el estudio hago lo posible para poder conciliar mi trabajo aquí con el programa.