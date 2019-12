El PSOE pregunta por el gerente del Lalín Arena

El pleno prescindió de debatir los ruegos y preguntas, dada la extensa duración del mismo. El PSOE envió sus preguntas por escrito, y en ellas interpela a cuatro concejales sobre diversas cuestiones. Al responsable de Deportes, Avelino Souto, le pregunta por qué se tardó en arreglar el techo del Lalín Arena, por qué no tiene aún un nuevo gerente y cuántas máquinas están averiadas en el gimnasio. A la edil Paz Pérez le interpela por la parálisis de la Edusi, mientras que requiere a José Cuñarro, edil de Obras del Rural, por qué no se acometen las mejoras en 19 pistas por casi 400.000 euros o por qué no se informa de las obras en O Candán y el Filgueira, con cargo al Fondo de Compensación Ambiental. Por último, los socialistas preguntan al edil de Obras, Nardo Seijas, sobre la retirada y posterior recolocación de los reductores de velocidad en la rotonda de García Sánchez. En ruegos, recomendó a la edil Begoña Blanco que encajase mejor la crítica política y le afea por "insultar de forma vulgar en las redes sociales de otras formaciones".

Por último el PSOE, en mociones, se topó con el muro de la mayoría absoluta del gobierno a la hora de querer dinamizar el sector del taxi mediante un servicio compartido entre vecinos de aldeas o de parroquias.