La última función de Barruso

Carlos Barruso sabía cómo sería su última función desde hace un año, cuando aquellas pruebas mostraron un cáncer de páncreas contra el que nada se podía hacer. Desde aquel momento, el músico empleó toda la fuerza que le quedaba en su ya cansado cuerpo en hacer lo que el destino le negaba, vivir. Y tocó, sonrió y fue feliz entre los suyos mientras el tiempo seguía corriendo en su contra. Ayer, Barruso realizó su última función, y al terminar se llevó la música con él.

En torno a las 15.00 horas de ayer el músico nacido en Peñafiel pero afincado en A Estrada desde hace décadas, Carlos Barruso, fallecía después de un tiempo ingresado en el hospital. Barruso fue trasladado posteriormente al tanatorio San Pelayo. Tal y como era su deseo, no habrá misas y será incinerado. La música será la encargada de despedirlo en esa última función a las 17.00 horas.

La historia de Carlos Barruso tenía un final escrito desde que el 27 de diciembre de 2018 unas pruebas médicas mostraron que tenía un cáncer de páncreas incurable. Las previsiones de los médicos fueron de entre ocho o diez meses de vida. El músico superó con creces esas previsiones, regalándose un año que ha sido un ejemplo para todos aquellos que atraviesan por situaciones complicadas. Lejos de dramatizar su situación, Barruso decidió disfrutar hasta el último minuto de una pasión que ha marcado toda su vida, la música. Rodeado de un gran número de amigos, el músico afincado en Toedo pudo tocar y tocar mientras las fuerzas lo acompañaron. Desde el pasado mes de agosto sin embargo, esas actuaciones se espaciaron ante las dificultades físicas del artista. En los últimos días su estado empeoró, hasta su fallecimiento en la jornada de ayer, justo el día después de que el Obradoiro de Música Moderna que lleva su nombre ofreciese su primer concierto oficial en el Teatro Principal.

"Como ben sinalou Gabriel García Márquez... era a crónica dunha morte anunciada! A defunción de Carlos Barruso xera en todos cantos formamos parte deste proxecto sentimentos encontrados. Por unha banda, unha tristeza infinda polo compañeiro que nos deixa; mais por outra, unha ledicia inmensa polo legado que queda ás súas costas. Non nos deteremos máis dun minuto a choralo. Non era esa a súa teima. O que faremos será honrar a súa memoria, facendo deste Obradoiro de Música Moderna que leva o seu nome, un patrimonio do que se sinta orgulloso. The show must go on", publicaron ayer desde el obradoiro tras conocerse el fallecimiento de su mentor. Las muestras de cariño se sucedieron ayer a través de las redes sociales, recordando en su mayor parte la profunda huella que deja tras su fallecimiento.

El coraje con el que Barruso le permitió disfrutar de sus últimos meses de vida sobre los escenarios, completando lo que él mismo definió como un "triángulo" que comenzó con su Concierto Fin de Vida en el Teatro Principal, siguió con su concierto al aire libre en las Festas de San Paio y se cerró con su actuación en su Peñafiel natal, ya en el mes de agosto. Junto a ellas, el saxofonista ha realizado un gran número de actuaciones por toda Galicia, al tiempo que sumó reconocimientos, entre ellos el Martín Codax por su larga trayectoria musical.

Ayer, sus innumerables amigos lloraron a un hombre que nunca quiso que llorasen por él.