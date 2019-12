El PSOE reclama la contratación de un gerente profesional para la Fundación

El PSOE se mostró "incrédulo" ante las declaraciones del alcalde José López sobre la Feira do Moble. Luis López Bueno opina que "no tiene sentido que sea él el que tire piedras contra la feria cuando es uno de los principales responsables de la situación de la Fundación, y como tal debe asumir su responsabilidad". López Bueno explicó que "la feria lleva años en una caída mucho más acusada de lo que reflejan los datos que anuncia el gobierno, y eso tiene un claro efecto en la situación económica de la Fundación. Sin embargo, no se tomaron medidas durante los últimos nueve años, y la culpa de que no existan esos cambios es del Concello y de la Xunta. Propusimos en el Patronato que se apostase por la contratación de un gerente profesional, que tenga la capacidad efectiva de realizar los cambios que demanda el sector". Considera que "es la única solución posible para los malos resultados económicos". Ese gerente debería "encargarse de orientar la feria hacia el mercado al que se dirigen los muebleros de A Estrada. Solo de esa manera se puede promocionar el mueble local". Sobre la cesión de instalaciones para el IES Antón Losada, coincide en que el sector está demandando mano de obra, y que con las instalaciones actuales "es imposible satisfacer esas peticiones". Manifestó que "se debe actuar con agilidad para resolver el problema. Debemos cuidar la poca industria que nos queda, y esta es una manera de hacerlo".