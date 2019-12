Luis Calvo asegura que incrementó ya en unos 150.000 euros las arcas municipales

El auditorio municipal de Agolada volvió casi a llenarse ayer por la noche en la segunda reunión del alcalde, Luis Calvo, con los vecinos. El primer encuentro había sido poco después de ganar las elecciones, el pasado mayo. El principal objetivo de estas convocatorias es dar cuenta de la situación real del ayuntamiento, y en la de ayer, también informó de los primeros logros o propuestas del nuevo equipo de gobierno. Calvo estuvo arropado por todo el equipo de gobierno, excepto por Óscar Val y Mónica Jacobo.

"En el traspaso de poderes, el anterior gobierno no se sentó a hablar con nosotros para explicarnos la situación del ayuntamiento y tuvimos que ir descubriendo todo lo que había: subvenciones atrasadas, facturas pendientes y realizamos un inventario de todo lo que hay en el Concello", aseguró el regidor al inicio de la reunión. Prosiguió con el estado de las cuentas del Concello. "Cuando entramos a gobernar había en Abanca 88.000 euros y en el Banco Bilbao 370.000 y ahora tenemos en total, 594.000, lo que significa que en lo que llevamos de gobierno incrementamos la cifra en 150.000", asegura el mandatario, quien apunta que están pagando "500 euros de devolución de crédito, y si esto sigue así, intentaremos acabar de pagarlo cuanto antes". Además, señaló "que hubo un contrato con Bankia, que después lo pasaron al Banco de Bilbao, y algo que nos parece muy raro, es que es de 1,3 millones de euros, pero desde el año 2012 al 2015 se pagaron 180.000 euros de intereses y fue prácticamente nula la amortización". Ante eso asegura que ahora "estamos pagando de devolución, incluida la amortización, 45.000 euros cada tres meses y toca efectuar otro pago a mediados de enero".

También dio cuenta de lo, que, según él, cobra, el Concello, anualmente, por el Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). "Por Brocos cobramos 55.000 euros por el canon del embalse y por los eólicos de Ventosa, 25.000, y estamos en trámites de conseguir la colocación de eólicos en Órrea, que nos falta un informe de Patrimonio, y esto supondrá recaudar al principio casi dos millones de euros y después, discutiremos los restantes impuestos especiales con la empresa".

Igual que en la primera reunión con los vecinos, el mandatario informó de dietas del anterior equipo. "Nosotros desde que entramos, incluido el kilometraje, no llegamos a 1.150 euros, todo el gobierno", recalca. Sin embargo, asegura que el exalcalde, Ramiro Varela, en octubre de 2018 "tiene 13 comidas de 42 euros, todas iguales, y hay otras facturas suyas de dietas (con el kilometraje) de 451, 462 y 506 euros y estoy hablando solo de un mes", puntualiza. En cuanto a otros exconcejales, Calvo afirma que Juan Ramos "tiene de dietas en el segundo trimestre antes de tomar el cargo el actual alcalde 1.428 euros, incluidas las comisiones de gobierno, que nosotros no las cobramos", incide. Apuntó que el exteniente de alcalde, Héctor Martínez, cobró en dietas 1.536 y el exedil Alberto Vilariño, 1.724.

Por otro lado, informó de la reducción del gasto, de casi 5.000 euros, en el alumbrado navideño, en el servicio de telefonía, apuntando que antes con Orange pagaban sobre 800 euros al mes más el ADSL y asegura que ahora con Vodafone, todo incluido, el gasto será de 288; en los seguros de coches o en anular el alquiler de la nave de Campos, que esto supondrá 4.400 euros de ahorro. "También cambiamos la gestión del servicio de ayuda a domicilio, que antes se pagaban 250 euros al mes por un programa arcaico y ahora tenemos uno moderno y pagamos 75".

Por otro lado, les informó de la pérdida de una subvención del Agader y asegura que el anterior gobierno pidió una adelanto de esa ayuda de 35.000 euros, pero al no licitar la obra para la que la había pedido, esa cantidad se tuvo que devolver. Asimismo, dio cuenta de un estudio sobre el gas radón, en referencia a una moción presentada por el PP en el último pleno para realizar uno por las distintas aldeas. "Pero nosotros ya sabíamos que ya lo habían hechos ellos y pedimos información y resulta que saltó la libre: el 8 de marzo de 2019 la empresa encargada le envió los resultados y la legislación está en 500 y los resultados marcaron 49, 3, es decir, que el agua vale para beber, pero mi sorpresa fue cando vi que tenían programado gastar casi 100.000 euros en dos filtros, cuando a nosotros nos informaron que solo tenemos que poner ventilación a las fuentes cuando se hagan".

Indicó que están cambiando el alumbrado público con luces LED con una garantía de cinco años. "Y pedí otra subvención de 107.000 euros para cambiar más luminarias en el rural y nos concedieron otra de 58.000 euros para el Servicio de Axuda ao Fogar (SAF)". También que acaban de recibir de la Diputación 118.000 euros para contratar personal, que empezarán en enero a hacerlo, y 36.000 euros para gastos corriente.

Asimismo, mencionó la adhesión a la APLU "para evitar problemas entre vecinos a la hora de dar licencias" y respondió a las críticas recibidas por una licencia concedida de un día para otro a una de sus hermanas. "Lo que pasa, que como nací trabajador, suelo estar en el Concello todos los días atendiendo a la gente, y cosa que me mandan, la firmo, por supuesto tras revisarla, y quiero saber cuáles son esas licencias que tardan una media de dos meses", reprochó.

Anunció que la Diputación está licitando el arreglo de la carretera que enlaza Berredo con Brántega y que realizará un informe del estado de todas las carreteras del ente provincial para hacérselo llegar. También indicó que se adhirieron al Plan Revitaliza de la Diputación que producirá un ahorro en la factura de Sogama.

Por otro lado, adelantó que el 21 de enero mantendrá una reunión con la Consellería de Educación para comenzar con la desafectación de las viviendas del colegio para poder arreglarlas, tras solicitar una subvención. También tiene previsto acondicionar la piscina municipal grande, en desuso, por un coste de 70.000 euros, "cuando el anterior alcalde había dicho que costaría 200.000 euros". El crucero de Cristín, en Borraxieros, apunta, que estará colocado en dos o tres semanas y que su arreglo, tras aparecer una parte en el suelo en julio de 2018, tuvo un coste de 1.700 euros y no 3.000 como había anunciado Varela en su mandato. Asimismo, pretende acondicionar los locales sociales de las aldeas, como dotarlos de agua caliente o pintarlos, y prometió reunirse con los vecinos a partir de febrero en cada aldea para que le transmitan sus necesidades. Pretende hacer nuevas captaciones de agua para eliminar el bombeo de Ponte Vilariño, que provoca importantes gastos; acondicionar los campos de las fiestas, construir una parada de autobuses en el centro de Agolada, ya que en la actualidad no hay ni siquiera marquesina y aglomerar las pistas.

Durante el transcurso de la reunión, mencionó el supuesto caso de contaminación de la empresa Farelo al río. "Me reuní con responsable de Reny Picot y le pedí por favor que solucionen esto, sino seremos implacables".

Calvo Asegura que está en trámites para aprobar el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) y su deseo es construir un nuevo polígono en la carretera hacia Lalín, porque las empresas no apuestan por el actual parque empresarial, pero será en el mismo lado de la depuradora, y no en frente como tenía previsto. Esto es imposible por la presencia de cinco mámoas en ese lugar. "Si conseguimos ese suelo industrial, Agolada está salvada", subraya el mandatario.