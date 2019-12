A Estrada recibe seis millones de euros para el cambio de luminarias en el rural

El Concello de A Estrada ha iniciado hace unos meses el cambio de luminarias del casco urbano y tenía proyectado el cambio en el rural. Para esta segunda actuación, ha solicitado una subvención de la que ha conocido esta semana el resultado favorable. El concello ha realizado una auditoría para conocer el estado de las luminarias en el casco urbano y en el rural, tras conocer el resultado, consideró necesario hacer la transición en 14.000 puntos de luz, 1.500 en la zona urbana y los demás en el rural. "Se trata de un problema importante, no por el consumo energético, que también, pero estamos provocando una altísima contaminación", comenta el alcalde de A Estrada, José López. Los resultados fueron presentados al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En el alumbrado público, el Concello consume en torno a 1,2 millones de euros al año: "Es una de las cifras del gasto corriente más alta", apunta el primer edil. En el proyecto, habían estimado para la transición a un alumbrado LED, una inversión de nueve millones de euros, el coste total. El primer millón se financió con fondos EDUSI, que es lo que han llevado a cabo en estos meses, que se finalizará en el mes de febrero. Pero quedaban pendientes 12.500 puntos de luz, que son los que se encuentran en el rural, distribuidos en las cincuenta parroquias restantes. Además del cambio de las luminarias, el Concello ha registrado otro problema que son unos 570 cuadros eléctricos que estaban "obsoletos, poco eficientes en la gestión, por lo que es necesario realizar un cambio", afirma el alcalde. "Cerca del 80% no cuenta con toma de tierra, por lo que podría causar en cualquier momento problemas; el 70% no tiene protección de diferenciales; son antiguos y están colocados en alturas que no están homologadas", añade López.

El proyecto que se presentó a IDAE alcanza una inversión final de 8.541.809 euros, de los cuales la ayuda máxima que permitía el IDAE era del 80% del total, y en esta semana le confirmaron que le subvencionaban el máximo a través de fondos FEDER. De esta forma aportarán un máximo de 6.833.000 euros a fondos perdido, sin tener que devolverlos y el Concello tendría que aportar 1.700.000 euros aproximadamente. "Esto viene vinculado a la buena gestión que se hace desde la EDUSI, A Estrada está muy bien posesionada", destaca el alcalde. Además, añade que la gestión permitirá el ahorro energético del 70%, bajando de los 6,2 millones de kilovatios al año hasta los 1,6 millones. Por otro lado, en cuanto al ahorro económico, en el rural será de 600.000 euros al año, sumado a los 200.000 euros del urbano, por que el Concello de A Estrada ahorrará unos 800.000 euros al año. "Esto permitirá que rentabilicemos la inversión realizada para el urbano en dos años", afirma el primer edil.