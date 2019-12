A Estrada ya patina sobre hielo

A Estrada abrió ayer sus Navidades patinando sobre hielo y con las últimas compras para unas jornadas especiales entre familias y amigos. Desde primera hora de la mañana productores locales y foráneos empezaron a montar sus puestos en el Novo Mercado para ofrecer unos productos únicos y sobre todo artesanales. A media tarde, el plato estrella de estas jornadas navideñas, la pista de hielo natural, abrió sus puertas para el disfrute de los pequeños y no tanto.

El plato estrella de estas Navidades es la pista de hielo que está instalada en la Plaza del Concello. Muchos de los vecinos ansiaban poder ponerse los patines y lanzarse sobre el hielo a disfrutar de una media hora divertida entre caída, piruetas y juegos. Desde su apertura, muchos pequeños y no tanto se aventuraron en la pista que tiene un coste de cinco euros y estará disponible durante toda la época navideña de 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas, a excepción de los días 24, 31 y 5 que será solo de mañana y 25, 1 y 6 que será solo de tarde. La ACOE tiene en sus comercios descuentos de tres euros para los que realicen sus compras y además, si para disfrutar más o tener un apoyo de un pingüino o ballena, tienen un coste de 1,5 euros.

Por otro lado, desde la primera hora de la mañana de ayer, los puestos del Mercado de Nadal empezaron a asentarse en el Novo Mercado. De los participantes, la mitad son productores estradenses que se muestran emocionados por poder participar en este tipo de actividades. Por un lado están Maruxío, de Codeseda, con galletas veganas , bombones, dáctiles y una receta especial de mejillones.

Arándanos Bio, del que Ana Lanevschi explica que muestran un arándano deshidratado "que está gustando mucho, sobre todo entre los jóvenes, por eso lo queremos potenciar". Por otro lado, se encuentra Miel de Cañedo, que ha creado dos productos especiales para la ocasión como son la miel con limón y jengibre y otra con frutos secos, además de la principal que es la de la casa. Desde Rebulidoiro Granxa Eco presentaron varios productos estrellas que elaboran tras el cultivo de la huerta. Son las infusiones, mermeladas, mantecados y galletas, elaborados para la ocasión. También muestran postales que realiza la encargada Lucía, según explica su pareja, Manuel Rey. "Creemos que son muy buenas iniciativas así, nosotros participamos en varios mercados, nunca aquí en A Estrada, y estamos muy contentos".

Carmen Oca muestra sus piezas especiales elaboradas con cuero. Bolsos, carteras, cinturones, tabaqueras o monederos son algunos de los artículos de los que presume en este mercado navideño que estará abierto hasta el lunes, a excepción de mañana.

Actividades para hoy

Las actividades de Navidad continúan hoy con la apertura del Mercado de Nadal a las 9:30 horas, que se sumará a la feria que se celebra en la localidad cada sábado. Además, a las 11:00 horas se realizará el Vémonos polas rúas R.A.K. A las 18:00 horas tendrá lugar el concierto de Musikenos en la Iglesia parroquial de la localidad. Por último, se celebrará a las 20:30 horas el Concerto de Fin de Ano en el Teatro Principal.

Teleclub de la comedia

Las inocentadas, este año, vendrán acompañadas del humor de varios vecinos estradenses. El sábado 28, se celebrará la Gala de Nadal do Teleclub da Comedia. El acto es el Teatro Principal a las 21:00 horas y tiene un coste de 5 euros; las entradas ya están a la venta en el consistorio y en Calzados La Esquina. En esta jornada habrá diversas actuaciones para hacer reír a los asistentes tratando diversos temas y con el humor personal de cada uno de los personajes. Para esta edición cuentan con: Chelo do Rejo, As Lerchas, Padre Xiao, Manolo do Atlético, Padre Merino, Nono, Mago Toño, Mentallini, Paula Quintas, Pablo Chichas y Gonzalo da Esquina. Además, contarán con la colaboración musical de Héctor Martínez, Manuel Brey y Rubén Servide. Durante la celebración del evento, los participantes irán depositando elementos en una cesta, que fueron donados por varios comercios de la localidad. Esa cesta se sorteará, o no, así lo explicaron los humoristas que acompañaron al concejal de Cultura, Juan Constenla, entre los asistentes a través del número que tienen en la entrada.