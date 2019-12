10.000 tatuaxes con moita historia

O Clube da Lingua do IES Marco do Camballón de Vila de Cruces, o proxecto educativo Semente de Compostela e o local social A Gentalha do Pichel organizan a actividade "Tattoos da Galiza: 10.000 decalcomanías para a infancia e a xuventude" co obxectivo de distribuir dez modelos de tatuaxes temporais con motivos de deseño gráfico da historia de Galicia. Neste curso, o Club da Lingua e a Escola de Ensino Galego Semente alíanse para elaborar uns tatuaxes en galego e de tema galego para os xóvenes galegos coa a colaboración da Comisión de Historia da Associaçom A Gentalha do Pichel que o pasado mércores reuníronse en Santiago para decidir as dez imaxes históricas que se van a convertir en calcomanías e das que se farán dez mil exemplares que se distribuirán por toda Galicia. O deseño son un petroglifo, a caetra galaica, a bandeira sueva, unha ferreña de pandeireta, un toxo, o escudo da serea de Castelao, a boca dos Rolling Stones co bandeira galega na lingua, un polbo cunha gaita, o cartaz a favor do Estatuto de Autonomía de 1936 feito por Camilo Díaz Baliño e un mapa de Galicia co bandeira galega da estrela vermella. Os organizadores lembraron que esta intervención "procura articular un proceso de comunicación social na nosa lingua para a visibilización das referente visuais, icónicos, plásticos e de deseño gráfico propios da historia e actualidade de Galicia". A actividade tivo unha grande acollida entre os alumonos do Marco do Camballón.