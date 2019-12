El sector del mueble respalda al alcalde en sus críticas a la Feira y apuesta por la formación

El presidente de la Asociación de Fabricantes e Comerciantes de Mobles de A Estrada y hasta hace poco presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE), Gonzalo Figueiras, ha sido durante los últimos años una de las voces más críticas con el trabajo de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada y el camino seguido por la Feira do Moble. Muchas de las ideas que el empresario ha transmitido en este sentido encontraron ayer una respuesta en boca del alcalde de A Estrada, José López Campos, quien trasladó al patronato de la Fundación la necesidad de abrir un debate sobre un ente que no está siendo "útil" al sector y una feria que no representa su verdadero potencial. Desde su posición como representante del sector, Figueiras respaldó las declaraciones del regidor local y señaló la formación como el camino más lógico para la Fundación y lo más útil para el mueble estradense.

"Hace quince años que la Fundación necesita un cambio", sentenció el empresario, quien lamentó el notable gasto en personal de un ente con cuentas negativas y con pérdidas cada vez mayores. "No tengo nada contra el personal pero cuando esta feria la organizaban los propios muebleros siempre funcionó y cuando terminaba todos a lo suyo. Está claro que algo está fallando en todo esto pero los culpables no somos ni los muebleros ni los carpinteros", afirmó. "No es posible mantener una fundación así año tras año cuando la Feira do Moble es lo único que le da algo de beneficio. Eso no es suficiente para mantenerla".

En cuanto a la feria del sector, Figueiras señaló que la mayor parte de los muebleros estradenses no acuden a la cita porque no les es rentable a nivel económico. "No se trata de hacer la feria más grande, sino de hacer la feria más productiva. Para poder hacer una feria de esas dimensiones se apostó por traer fabricantes de otros lugares e incluso de otros países. Eso no aporta nada al sector y una feria como esta debe servir por encima de todo para defender a la industria de la madera de A Estrada", argumentó.

Para Figueiras, la alternativa para por atraer de nuevo a los mueblistas y carpinteros estradenses. "Las ferias, no solo la de A Estrada, están pasando por un mal momento. La mayor parte no tienen ni la tercera parte de volumen de negocio que antes. Nosotros no íbamos a ser una excepción y menos con un modelo internacional como el de Valencia", afirmó al tiempo que abogó por una feria más pequeña y centrada únicamente en el mueble estradense.

En cuanto al futuro de la Fundación, el presidente de los mueblistas, apostó, al igual que López Campos, por la formación. "La formación reglada. Ese debe se el futuro de las instalaciones de la Fundación. Nadie puede estar en contra de eso", explicó. "Hay una gran necesidad de trabajadores, no solo en nuestro sector, en muchos. Tenemos que sacar a gente joven que venga a cubrir los puestos de la gente que se retira. La formación al 100% debe ser la apuesta y para eso es necesario que nos impliquemos tanto la administración como las empresas. Los chicos tienen que saber que formarse en este sector tiene futuro y que cuando acaben van a encontrar trabajo en las empresas locales. Esa es la forma de animarlos". Para poder realizar esta formación, Figueiras considera que la Fundación debe ceder las instalaciones necesarias al IES Losada Diéguez.