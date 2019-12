Ponen en marcha una campaña de empadronamiento para captar más vecinos en Lalín

El Concello de Lalín ha puesto en marcha una campaña informativa de empadronamiento que con el lema "Empadróate en Lalín. Xuntos medramos máis fortes" intenta sumar nuevos abonados entre la vecindad. Así lo indicó ayer la teniente de alcalde, Paz Pérez, que explicó que la campaña, cuyo diseño es obra de Nico Alvarellos, se complementa con otras acciones promovidas desde el consistorio que se están desarrollando a título individual para intentar convencer a aquellos lalinenses que no están todavía empadronados en su pueblo, que es importante estar censados en el municipio para que éste pueda mantener la población por encima de los 20.000 habitantes y conservar la categoría, "con los beneficios que esto supone tanto económicos como sociales", apostilló. Pérez también manifestó que "aunque los datos definitivos no están cerrados, la valoración de los técnicos municipales aportan unos datos que no comprometen la pérdida de categoría de la localidad".