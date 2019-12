manuel manquiña "Lo siento mucho pero la violencia surge, ni tiene sexo ni tampoco tiene edad"

El Auditorio Municipal de Lalín albergará mañana, a partir de las 20.30 horas, el estreno de la obra "Relatos Negros" dirigida por Darío Autrán para la compañía Abismo Caracol, y que tiene como protagonista al polifacético Manuel Manquiña. El acto regresa a las tablas del teatro, un género que "tenía abandonado", reconoce.

-¿Cómo están resultando las primeras funciones de la obra?

-Está funcionando muy bien porque se trata de una obra también muy bien planteada y con unos textos maravillosos. De todas formas, reconozco que buena parte del público se queda un poco sorprendida porque de mí sigue esperando siempre humor. Es cierto que "Relatos Negros" tiene humor pero como su nombre indica es un humor bastante negro. Es el humor de Roal Dahl y el más sombrío y tremendo de Ambrose Bierce. Me inventé un personaje que tiene una afición, la lectura, y a través de ella descubre un tratado de criminología, donde aparecen las distintas formas que tenemos los seres humanos de matarnos. Yo lo centro en el campo de las personas que matan a sus seres queridos a partir del principio casi universal del asesinato de Abel por su hermano Caín, que es teóricamente el primer asesinato que conocemos en la historia sagrado, que es un fratricidio.

-¿Qué es lo que hace que una persona, digamos, normal decida matar a un ser querido?

-¡Ojalá lo supiera! En un momento dado se te cruza el cable. Está todo perfecto, tú te prometes que todo vaya de maravilla y un día salta el chip y se jodió. Las historias que cuento en esta obra son distintas entre sí. Una habla del cambio de tu zona de confort sobre tu idea de la vida, del matrimonio y todo va perfecto, y de repente hay un giro dramático y se te cruzan los cables y acabas con la vida de un ser querido. Es un cruce de cables porque habías puesto todos los huevos en el mismo cesto. De repente, esa persona te sale con que todo lo que hiciste lo va a disfrutar otra persona. En otra historia hay un componente psicológico muy habitual que pasa después de muchos años de relación, en los que una persona siempre cede, acumula silencios, rencores, odios y un día la casualidad te presta la oportunidad de tomar cumplida venganza. Son todos hechos que el espectador enseguida reconoce. Yo a veces veo entre el público que cuento cosas y hay algunos que cabecean afirmativamente. También tengo que reconocer que tiene generalmente más aceptación entre las mujeres que entre los hombres.

-¿Cree que la violencia tiene sexo, como apuntan algunos?

-Lo siento mucho pero la violencia surge, ni tiene sexo ni tampoco tiene edad. También es cierto, y lo cuento al principio de la representación, que en este tratado de criminología hay cien mil casos de personas que matan por diferentes motivos, como pueden ser delitos económicos, envidia, rencores, ira e incluso aparece un caso de una persona que había matado a cuatro en Boston, y cuando iba a cargarse al quinto lo pilló la policía y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, se quedó un rato pensando y contestó que por que sí. Hay quien mata por cuestiones políticas y ahora vemos que hay matanzas de chavales que tienen fácil acceso a las armas y entran en su colegio y matan a compañeros y profesores porque a lo mejor acumuló un odio alimentado durante años. Por eso yo digo que soy un simple aficionado y para no pederme, curioseo en aquellos que matan a sus seres queridos.

-¿Qué grado de culpa tiene la sociedad en la que vivimos?

-Yo creo que son cosas que responden a una historia universal porque en el delito de Abel y Caín no deja de ser una cuestión de celos. A ver por qué el Señor acepta los sacrificios de este cabrón y yo que le doy mis mejores nabos, zanahorias y manzanas me los desprecia. No deja de ser un comportamiento filosófico similar al de por qué papá quiere más al pequeño rubio que tiene ovejitas que al mayor, etcétera. Esa movida tiene mucha enjundia, la verdad. Y las historias que yo narro no dejan de estar escritas en los años 40, 50 y 60, y siguen manteniéndose actuales porque siguen hablando de los mismos impulsos. Como mucho aparecen forman nuevas de matarnos entre nosotros, pero son excusas porque al final todo es una falta de control, de inseguridad y muchas cosas que hacen un cóctel explosivo que termina estallando.

-¿Qué se va a encontrar este sábado el público de Lalín?

-Sinceramente, creo que van a poder presenciar un buen espectáculo teatral, muy sencillo. Se trata de teatro en estado puro en el que aprovecho para utilizar esquemas que pienso que tenía abandonados desde hace tiempo y que en definitiva son elementos fundamentales del lenguaje teatral universal. Hablo de simbolismo, en lo que se refiere al simple hecho de ser un actor dirigiéndose de forma directa al espectador y al hecho fundamental de toda obra de teatro que se precie, que es contar de la mejor forma posible una historia.