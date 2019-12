| Los vecinos de Silleda se dieron cita, una año más, en el restaurante Coteliño de la localidad, para disfrutar de su Xuntanza de Nadal. Casi un centenar no quiso perderse esta cita. El dúo Punto Zero se encargó de la animación musical y hubo distintos sorteos de regalos donados por Nudesa, Valiño, Ferretería Bandeira, Coteliño, ECOS y por el Museo do Campo.