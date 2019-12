Silvia Penas recita en Lalín su 'Fronteira paraíso'

El vestíbulo del consistorio de Lalín sirvió, una vez más, de escenario para una performance del programa provincial Mulleres en acción. Violencia zero. En esta ocasión, los escolares de diversos centros educativos pudieron comprender la necesidad de una educación y una sociedad igualitaria a través de la poetisa Silvia Penas, que recitó parte de su poemario Fronteira paraíso acompañada de recursos de audio, escénicos y de videoarte. En anteriores ediciones de esa iniciativa de la Diputación, pasaron por Lalín las creadoras Marta Pérez con su diálogo filosófico Sofía, o Rita Rodríguez, con una propuesta a base de pompas de jabón pero no en el consistorio, sino en el kilómetro cero del casco urbano. Mulleres en acción. Violencia zero vuelve a ofrecer en esta quinta edición, como en las anteriores, los trabajos de 25 creadoras se dejarán ver en otros tantos municipios de la provincia. Además de en Lalín, algunas de estas propuestas recalarán en Cerdedo-Cotobade y en Forcarei. Lalín es la segunda función, tras las que hubo en noviembre en Pontevedra y Vigo.