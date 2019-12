López cree que la Feira do Moble daña al sector y propicia el debate sobre el futuro de la Fundación

Los integrantes del patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada se reunieron en la mañana de ayer para aprobar el presupuesto que esta entidad pública manejará a lo largo del ejercicio 2020 y aprobar el calendario de eventos que se organizarán en este recinto ferial. Ya en el apartado de ruegos y preguntas, el alcalde de A Estrada, José López Campos, planteó la necesidad de abrir de manera inmediata el debate sobre el futuro de este ente. "La Fundación no puede ser el fin en sí misma, tiene que ser el medio, y un medio útil para el sector", expuso el dirigente local. "Lo más cómodo sería continuar haciendo la feria y que cada año decaigan el número de visitantes y la cantidad de negocio que se generam pero yo creo que a día de hoy, y siendo críticos, la feria le está haciendo daño al sector porque no está representando el potencial que verdaderamente tiene", manifestó el jefe del ejecutivo local.

Así las cosas, el alcalde trasladó a la consellería la petición de convocar un patronato con el inicio del nuevo año "para que cada uno lleve sus propuestas". "Hay que ser valiente y replantearla", consideró López Campos. Acto seguido defendido que lo que está demando el sector hoy día es formación. "Falta mano de obra cualificada", sostuvo. "Nos pide a gritos [el sector de la madera y el mueble] que las administraciones avancemos en esa línea", continuó el alcalde, para luego subrayar y aplaudir el trabajo que se está haciendo en esta línea desde el IES Antón Losada Diéguez y remarcar la nueva apuesta en esta materia por una FP dual, con implicación directa de las empresas de este ámbito de actividad. "Necesitamos espacios y la fundación los tiene", apuntó, estimando que ponerlos al servicio de las necesidades de este instituto estradense para que pueda completar la formación de sus alumnos es un modo de rentabilizar estas instalaciones "los 365 días del año". "Creo que es una buena opción que contaría con el apoyo íntegro del sector", consideró.

"Cada año la feria va a menos. Cada año la fundación tiene menos ingresos, las pérdidas son cada vez mayores y creo que llega el momento de que asumamos nuestra responsabilidad y tomemos decisiones", defendió López Campos. Aclaró que ello no quiere decir que la fundación tenga que cambiar su actividad, "pero no se puede confundir la Fundación con la Feira do Moble", apostilló. El alcalde de A Estrada incidió en la necesidad de velar por que la fundación sea económicamente viable y "además útil para el sector que representa, que en este caso es el del mueble y la madera, y a día de hoy no lo es", observó.

Fue entonces cuando el mandatario recalcó que cada año esta entidad pública arroja un desajuste de entre 40.000 y 45.000 euros. "Un déficit del 30% ", apuntó que las liquidaciones suelen rondar los 180.000 euros. "Son cifras que no son asumibles. Lo serían si la fundación fuese una herramienta útil para el sector, para que fuese su escaparate realmente. Pero no lo está siendo: una, porque la imagen que está dando no es buena, y porque el sector no participa", argumentó. Subrayó que las ferias que se organizan ya no son un modelo que funcione para el sector estradense, sin representar la actividad a la que se dedica -ahora la apuesta es el contract- ni al público al que se dirige.

En este contexto, José López abogó por recordar los principios con los que nació esta fundación: servir de apoyo al sector del mueble y la madera. Subrayó que la Feira do Moble es el evento que consume más recursos, "y no está siendo útil al sector". "Eso no es discutible por nadie", remarcó. "Pues reconduzcamos la fundación hacia actividades que esté demandando el sector y que le sean útiles, creo que es de sentido común", animó.