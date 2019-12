La elección de los pedáneos lalinenses con voto en urna se activará a principios de año

El gobierno lalinense activará a principios del próximo año el proceso de elección democrática de los representantes vecinales del rural. La propuesta del alcalde, José Crespo, al pleno introduce algunas novedades respecto al modelo impulsado por el cuatripartito; algunos de mayor calado, mientras que otros son simbólicos como regresar a la denominación de pedáneo en vez de alcalde de aldea por ser más reconocido entre los ciudadanos.

La norma determina que no serán 48 parroquias -las que oficialmente hay en el término municipal- sino 53 las que tengan representante vecinal, figura que no existirá en el núcleo urbano. Otro cambio pasa por rebajar el número de firmas mínimas para presentarse a la elección en caso de que solo concurra una candidatura, situándose en el 5% "para facilitar la elección del representante vecinal". Así, habrá pedáneo en todas las parroquias y se añaden las aldeas de Alperiz, Erbo, Lalín de Arriba, Fontecabalos y Palio. También se elimina el modelo de que la Alcaldía podrá considerar que la representación y las funciones asignadas al pedáneo y al Consello Parroquial se deriven a casos en los que en un núcleo haya una asociación vecinal con representación de casas y residentes de la mitad más uno. Y tampoco podrán presentarse al cargo los ediles electos en el mandato. La propuesta de Crespo también afecta a la propia apertura del proceso electoral, que no será necesariamente coincidente con la constitución de la corporación municipal y quedará a criterio del ejecutivo local. Además, si los vecinos de una parroquia no estuviesen de acuerdo con el pedáneo elegido podrán pedir su cese mediante el registro de firmas que representen al 51% de los residentes y, en este caso, la Asamblea Parroquial será la encargada de designar a su nuevo interlocutor con el Concello. También se prescinde de la figura del secretario por operatividad y los vocales serán elegidos en la primera asamblea por consenso.

Los encuentros ordinarios de los Consellos Parroquiais se reunirán cuando lo estimen los vecinos o su portavoz y no cada seis meses obligatoriamente. Otra cuestión que se suprime es la necesidad de que la Alcaldía convoque una vez al año, de manera previa a la aprobación del presupuesto municipal, a los presidentes o miembros de los consejos parroquiales para informarles de la gestión municipal a nivel territorial por no haberse cumplido en el anterior mandato. La función del pedáneo será ser puente comunicativo entre los vecinos y el gobierno local y el interlocutor designado será el concejal de Obras no Rural y Festas -en este caso José Cuñarro Torres-. Podrán presentarse para su elección por sufragio universal los mayores de 18 años que lleven empadronados al menos seis meses y para salir elegido tendrían que haber acudido a su cita con las urnas al menos 5 de cada 100 vecinos. El proceso electoral se articula de una forma semejante al modelo tradicional, con papeletas, urnas y cabinas en el colegio electoral de turno. Habrá un plazo para la presentación de las candidaturas que, tras ser validadas, se iniciará un período de campaña electoral y el día de las votaciones se podrá ejercer este derecho entre dos y cinco horas. El reglamento también hace hincapié en la obligación de la administración municipal de favorecer la constitución de asociaciones parroquiales donde no existan.

Por otro lado, los Consellos Parroquiais serán órganos de participación, consulta, control y de propuestas de gestión municipal sin personalidad jurídica propia y serán constituidos en cada parroquia. Mientras que la Asamblea Parroquial estará conformada por la totalidad de los vecinos mayores de edad y tendrá competencias parea la elección de los miembros del Consello Parroquial y su máximo representante será el pedáneo. Las asociaciones vecinales, que podrán ser impulsadas por el Concello o por los órganos de representación vecinal, sí tendrán personalidad jurídica propia y por tanto podrán pedir subvenciones u organizar aquellas actividades que estimen oportunas.