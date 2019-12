Móvete dice que en A Estrada el valor catastral se incrementó un 54% desde la ponencia de 1996

Los dos ediles de Movemento Veciñal Estradense (Móvete), Mar Blanco e Iván Sanmartín, comparecieron en la mañana de ayer para exponer las medidas que esta formación considera oportuno adoptar "para evitar que los vecinos y vecinas paguen más IBI del que legalmente le corresponde". Este grupo indicó que el valor catastral en A Estrada se vio incrementado en un 54% hasta el año 2015 desde la entrada en vigor de la ponencia de valores en 1996, "lo cual hace que los estradenses paguemos más por las viviendas del precio real de mercado". "Este incremento se debe a la aplicación de las actualizaciones establecidas en las sucesivas leyes de presupuestos, cosa que no todos los municipios aplican, pero que en A Estrada es hace puntualmente", señalaron.

Entiende Móvete que el proceso de regularización catastral realizado en A Estrada, en base a la ponencia de valores aprobada en 1996 y actualmente en vigor, "fue una auténtica chapuza" que -asegura- está originando "gran cantidad de perjuicios" a los vecinos. Añaden que este grupo recibió quejas vecinales "ante la gran cantidad de errores cometidos" en esta regularización. "Poner edificaciones a propietarios que no le corresponden, incluir reformas que no se cometieron y contabilizar casetas de perros que tiene menos de metro y medio de alto, entre otras, y eso por hacer el trabajo por el aire en vez de pisar el terreno", explicó Mar Blanco. "El Concello es responsable porque tuvo tiempo de hacer bien los deberes y no dejar a los vecinos tirados. Ahora se lavan las manos y responsabilizan al Estado pero ellos pudieron ayudar a los vecinos informando y propiciando un proceso sin errores", sostiene Móvete.

Apuntan desde este grupo que, junto con el incremento que experimentan los recibos "los vecinos se ven obligados a pagar cuantías mayores de las que le corresponden debido al gran número de fallos". Inciden en que los ciudadanos están en una situación de "indefensión" porque "no tienen fácil comprobar si el incremento de su recibo está 'justificado' o si se debe a alguno de los múltiples errores habituales". En esta línea, Móvete lamenta que, en caso de reclamación, "primero tienen que pagar y después iniciar una odisea para reclamar ante catastro la subsanación de discrepancias", señala Casais.

Sanmartín argumentó que el Concello actuó "de mala fe" al no informar a los vecinos de que, además del "atraco" de los 60 euros por alta o regularización se les reclamarían los atrasos de los cuatro últimos años.

Móvete pide que el Concello realice las gestiones necesarias para modificar la clasificación de las viviendas del rural que están pagando como "edificaciones unifamiliares de carácter urbano", correspondiéndoles un coeficiente del 1,25, por "edificaciones rurales", por lo que se le aplicaría uno del 0,90. También plantea aplicar la deducción por antigüedad establecida en el Real Decreto 1020/1993 "del cual se beneficiarían todas las viviendas de más 4 años", apunta esta formación política.