Compromiso tilda de "revisionista" la decisión de prescindir de un mural urbano

Compromiso por Lalín (CxL) denuncia la decisión del gobierno local de desistir de la adjudicación del contrato del pasado 2 de mayo relativo a la realización de un mural en una fachada del núcleo urbano por parte del colectivo Cestola na Cachola. Su coordinador local, Rafael Cuíña, tilda de "revisionista" la decisión y propia de un gobierno y de una concejala "para los que la cultura son las charangas y la orquesta Panorama en exclusiva".

Cuíña no acepta que el ejecutivo se escude "en un argumento "pueril de que se precisen entre 10 y 12 días para la realización del mural, porque el plazo del contrato expira el último día del año, "cuando tuvieron seis meses" para llevar a cabo un proyecto que, por ser del cuatripartito, se fue aplazando de manera deliberada. Considera "lamentable" que exista un gobierno que ataque de esta manera a la cultura y que no sea capaz de respetar a colectivos políticamente independientes y, asimismo, lamenta que en el desistimiento del contrato se aluda a cuestiones meteorológicas, cuando el contrato fue adjudicado el 2 de mayo.

Réplica por los informes

Por otro lado, el gobierno pide a Cuíña que se documente y compruebe que en la respuesta a su solicitud de un informe sobre las compatibilidades de los ediles del ejecutivo se ajusta a lo que estiman los técnicos municipales al respecto y en base a la legislación vigente. El gobierno afirma que el exalcalde pretende utilizar los informes municipales para hacer política y, además, evitar tener que ser él quien estudie los diferentes temas para ahorrarse horas de trabajo. Asegura que las numerosas peticiones de informes provocaron las quejas "de varios técnicos municipales de primer nivel, que entienden que su función no debe ser todas las semanas haciendo informes que responden a un interés puramente político y no administrativo y de gestión".

El equipo de gobierno de José Crespo aduce que en el anterior mandato el PP pidió informes solo en cuestiones de gravedad o de alto interés vecinal. Asimismo, pide a Compromiso que no engañe a los ciudadanos y que recuerde que si el caso de la póliza de seguros no fue más allá fue porque el demandante no siguió adelante con el proceso, ya que, de lo contrario, quizá tuviese que dar explicaciones.