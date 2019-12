Condenado el Concello de Forcarei por permitir obras sin licencia en un edificio de la calle Progreso

Los promotores de unas obras realizadas en el edificio de la calle Progreso de Forcarei en el año 2015 se enfrentan a un expediente sancionador municipal y deberán presentar un proyecto que permita la legalización de la reforma, eliminando todas las instalaciones que no cumplan con la normativa sectorial aplicable. Además, deben garantizar que las estructuras modificadas en su día no comprometen a la seguridad y su estabilidad. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Pontevedra lo determinó así en una sentencia que condena al Concello de Forcarei a actuar contra los responsables de las obras y que concluye que esta administración local en su día "incurrió en inactividad al no ejercitar completamente sus potestades de disciplina urbanística por la infracción grabe cometida en el edificio".

Este caso terminó en los juzgados a raíz de la demanda interpuesta por los propietarios del primer piso de dicha edificación, que defendieron que la licencia de obras menores por el "cambio de teja" concedida por el Concello a sus vecinos de las plantas superiores a mediados del 2015 no amparó "lo efectivamente realizado en el bajo cubierta", de "mucha mayor envergadura (con incremento de altura y volumen, para un nuevo uso vividero)", recoge el fallo judicial.

La sentencia apunta que en el año 2002 ya se realizaran obras de ampliación del edificio por la parte trasera, en todas sus plantas, que implicaron un aumento de la superficie, volumen y altura del ático que no se ajustaba a la licencia concedida en el año 1993. Sin embargo, las denuncias se interpusieron después, con lo que caducó la posibilidad de que el Concello actuase contra esa primera obra.

El juzgado entendió que efectivamente la finalidad de las últimas obras en el ático, pretendían su "uso futuro de vivienda" (ventanas, toma de entrada y salida del agua, instalación eléctrica o saneamiento, entre otras actuaciones) y resuelve que, para su legalización, habrá que eliminar todos los elementos que fueron añadidos con ese objetivo de dotarlo de habitabilidad.

Los trabajos realizados en la tercera planta se consideraron solo de mantenimiento y conservación, con la excepción referida a la supresión de un pilar de la estructura inicial del edificio que los promotores tendrán que demostrar que "no supone ningún riesgo para la edificación". Tanto en las obras del tercer piso, como en las de la instalación de la derivación del agua realizadas en la planta baja habrá que acreditar que cumplen con el código técnico de la edificación y demás normativa sectorial aplicable.

Por último, la citada sala condena al Concello a "incoar, tramitar y resolver en un plazo máximo de tres meses un procedimiento sancionador frente a promotores y constructor responsables de la ejecución sin la perceptiva licencia, de las obras denunciadas". "El procedimiento concluirá con la imposición de las multas pecuniarias que correspondan", añade la resolución. Además, los responsables de la reforma tendrán también el mismo período para presentar un proyecto técnico de obra mayor que permita legalizar la actuación con las modificaciones y supresión de los elementos anteriormente citados. Después habrá otros tres meses más para ejecutar ese proyecto legalizado, y de no cumplirse en estos plazos y condiciones, el Concello ordenará la demolición de toda la obra y devolverá el edificio a su estado previo a 2013.