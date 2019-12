El BNG propone apoyar al comercio con una bolsa de locales y no con una pista de hielo

"La pista de hielo es una medida puntual que poco va a ayudar al comercio local, que necesita medidas realistas para atajar la crisis todo el año". Es la opinión del BNG de A Estrada, expresada ayer por su portavoz, Susana Camba. Propone al Concello medidas como la creación de una bolsa de locales comerciales "asumibles, para que no se vean ahogados por los alquileres".

Entiende el BNG que el gobierno del PP se felicita por una medida anunciada para apoyar al comercio de proximidad en su campaña navideña. "Pero lo cierto es que necesitan medidas serias para vivir todo el año, no solo durante 15 días", consideró Camba, que sostuvo que la colaboración del ayuntamiento con la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) asumiendo la instalación de esta pista de hielo no pasa de ser un apoyo puntual "que el gobierno anuncia a bombo y platillo, como se fuese algo original y una novedad".

"Nuestro comercio necesita, entre otras medidas, alquileres más baratos", defendió la portavoz del Bloque. Además de proponer la creación de una bolsa de bajos comerciales con precios asumibles para quienes tratan de vivir de la actividad comercial en A Estrada, este grupo político considera que el gobierno "también podría descartar áreas comerciales como la anunciada del Mercadona, que no va a suponer una mejora significativa en el empleo y sí el cierre de pequeñas tiendas", augura el BNG. "También podría poner en marcha tiendas virtuales para el comercio local aprovechando la infraestructura de A Estrada Dixital, como le propuso en su día el BNG", añadió Susana Camba, que apostilló: "sin embargo, esta medida, como otras, duermen en el cajón del despacho del alcalde". "Estas sí son medidas en las que se podían gastar los 15.000 euros de la pista de hielo y no en fuegos de artificio que no llevarán a nada", sentenció la edil.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) anunció ayer su intención de dar a conocer hoy en profundidad las propuestas ideadas para la presente campaña de Navidad y que vendrán a sumarse a la apuesta por la instalación de una pista de hielo en la villa. Estas instalaciones se inaugurarán en la tarde del viernes en la Praza da Constitución, manteniéndose abiertas al público hasta el próximo 7 de enero.